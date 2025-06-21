كيفية الوقاية من الحساسية المفرطة وطرق العلاج

تُعد الحساسية المفرطة ردة فعل تحسسي شديد قد يُهدد حياة الإنسان، وتُعد معرفة مسبباتها وتجنبها السبيل الأمثل للوقاية.

ورغم أن الجهاز المناعي مصمم لحماية الجسم من الفيروسات والبكتيريا، إلا أنه قد يُنتج أجسامًا مضادة لمواد غير ضارة، ما يُسبب ردة فعل تحسسية تتراوح بين الانزعاج الطفيف والحالات الشديدة التي تتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا.

تجنب مسببات الحساسية

يُعد تجنب مسببات الحساسية الطريقة الأكثر فعالية لمنع ردود الفعل التحسسية الشديدة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. وتختلف طرق الوقاية باختلاف نوع الحساسية، وتشمل المسببات الشائعة للحساسية الشديدة لدغات الحشرات، بعض الأطعمة، والأدوية.

لدغات ولسعات الحشرات

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه سم الحشرات، فمن الضروري اتخاذ احتياطات خاصة عند التواجد في الهواء الطلق. يُنصح بتجنب استخدام العطور ومزيلات العرق واللوشن العطرية، وارتداء الأحذية دائمًا عند المشي في الخارج. كما يجب تجنب شرب المشروبات الغازية من العلب مباشرة لمنع دخول الحشرات، وتجنب ارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية والنقوش، وتغطية الطعام عند تناول الطعام في الخارج.

حساسية الأدوية

يُعد إبلاغ الطبيب والصيدلي بأي حساسية تجاه الأدوية أمرًا حيويًا. ففي حالات الحساسية تجاه البنسلين، قد يُنصح بتجنب المضادات الحيوية المشابهة مثل الأموكسيسيلين. وفي حال ضرورة تناول دواء قد يُسبب حساسية، مثل صبغات التباين في التصوير المقطعي المحوسب، قد يصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات أو مضادات الهيستامين قبل إعطاء الدواء. تشمل الأدوية التي تُعد أكثر عرضة للتسبب في ردود فعل تحسسية شديدة: البنسلين، صبغات التباين، أدوية مضادات الاختلاج، وأدوية السلفا.

حساسية الطعام

يُمكن أن يكون تجنب مسببات الحساسية الغذائية تحديًا، خاصةً عند تناول الطعام خارج المنزل. لذا، عند تناول الطعام في المطاعم، اطرح أسئلة مفصلة حول المكونات ولا تتردد في طلب بدائل. عند شراء الأطعمة المعبأة، اقرأ الملصقات بعناية، حيث تُشير معظم المنتجات الآن إلى وجود مسببات الحساسية الشائعة. وعند تناول الطعام في منزل الأصدقاء، تأكد من إبلاغهم مسبقًا بأي حساسيات غذائية.

وتُعد بعض الأطعمة الشائعة مثل الحليب، البيض، فول الصويا، والقمح من المسببات الشائعة لردود الفعل التحسسية الشديدة. كما يجب الانتباه إلى خطر التلوث المتبادل، والذي يحدث عند ملامسة الأطعمة لمسببات الحساسية، ومن المصادر المحتملة للتلوث المتبادل الأسماك، المحار، الفول السوداني، والمكسرات.

الحساسية المفرطة

تُعد الحساسية المفرطة رد فعل تحسسي يهدد الحياة، ويحدث فور التعرض لمسببات الحساسية، ويؤثر على الجسم بأكمله. تُفرز الأنسجة المختلفة في الجسم الهيستامين ومواد كيميائية أخرى، مما يُسبب أعراضًا خطيرة تشمل:

تضيق المسالك الهوائية وصعوبة التنفس.

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

صدمة.

تورم الوجه أو اللسان.

التقيؤ أو الإسهال.

ألم في الصدر.

خفقان القلب.

تلعثم في الكلام.

فقدان الوعي.

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالحساسية المفرطة، إلا أن هناك بعض عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية حدوثها، بما في ذلك: تاريخ سابق من الحساسية المفرطة، تاريخ من الحساسية أو الربو، وتاريخ عائلي من ردود الفعل التحسسية الشديدة. فإذا تعرضت لرد فعل تحسسي شديد مرة واحدة على الأقل، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالحساسية المفرطة في المستقبل.

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