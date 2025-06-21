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محافظات

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 21-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

 تراجعت أسعار الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع،  في أسواق الفيوم، اليوم السبت، لتسجل أسعار تراوحت ما بين  70 و80 جنيها للكيلو فراخ بيضاء إنتاج المزارع، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 85 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر مابين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

 وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و200 جنيه وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك مابين 89 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 70 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 135 جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها،  كيلو الدبابيس 120 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيهات، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

 

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور أحمد الإنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواى الفيوم.

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة (آخر تحديث)

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 يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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