غدًا، استئناف امتحانات الدبلومات الفنية لنظام العمال والمهنى والطاقة الشمسية بالوادي الجديد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، استئناف امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2025 التحريرية، غدًا الإثنين، ٩ يونيو ٢٠٢٥ وفق الجداول المعلنة وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وذلك لجميع طلبة نظام العمال والمهنى وتخصص طاقة شمسية بالتعليم الصناعى (الخارجة والداخلة) فضلا عن الأقسام المختلفة بمدرسة ابوبكر الصديق الصناعية بالفرافرة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها فى متابعة أعمال الامتحانات والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية وحال رصد أى معوقات أو مشكلات يجرى تذليلها على الفور.

أهمية امتحانات الدبلومات الفنية

تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية خاصة لامتحانات الدبلومات الفنية، نظرًا لطبيعة الدراسة التطبيقية التي يتلقاها الطلاب في المدارس الصناعية، الزراعية، والتجارية، وكذلك في مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة. تعتمد هذه المدارس على الشراكة بين التعليم الفني وسوق العمل، مما يعزز مهارات الطلاب ويؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وتحرص الجهات المعنية في محافظة الوادي الجديد سنويًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة. تشمل هذه الجهود:

تجهيز اللجان بالمستلزمات اللازمة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.

متابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية والفرعية.

تأمين اللجان من الخارج لضمان انضباط العملية الامتحانية وحماية الطلاب.

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