الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إجراءات عاجلة من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لترشيد الاستهلاك

خطوط الكهرباء
خطوط الكهرباء
ads

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة، لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأهمية ترشيد الكهرباء خلال فترة الصيف.

إجراءات شركة جنوب الدلتا لترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيث تم التنسيق مع المحافظين بالمحافظات الواقعة بنطاق الشركة ( الغربية- المنوفية- القليوبية) لاتخاذ الوسائل المناسبة لترشيد الاستهلاك لأقصى درجة خلال فترة الصيف الحالي وتم التأكيد على ضرورة اتباع السياسات التالية: 
١- تخفيض الإنارة العامة بما لا يقل عن ٣٠ %
٢- ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بغلق المحال التجارية وجميع الانشطة فى الساعة ١٠ مساءا والمتابعة من خلال المحليات والمحافظة
٣- ضرورة الإطفاء الكامل لجميع الاعلانات المضيئة بالطرق والمحافظات
٤- التنبيه بالالتزام بمواعيد غلق الوحدات الإدارية والمحلية والمباني الحكومية كحد أقصى ٧ مساءا
5- التنبيه بالالتزام بمواعيد بفتح وغلق المساجد خلال فترة أداء الصلاة فقط
6- التنسيق مع المحافظات والجهاز الإدارى للدولة فى نطاق محافظات الشركة لعمل جدول لإعداد ندوات من مسئولى الترشيد بالشركة لتوعية المواطنين والعاملين بتلك الأماكن بأهمية الترشيد وذلك من خلال طرق متعددة من بينها ضرورة عمل الصيانات الدورية لأجهزة التكييف والتأكد من نظافة الفلاتر مما يساعد على خفض الاستهلاك وحث المواطنين والمسئولين على تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المباني سواء السكنية أو الإدارية لمد تلك المبانى بالطاقة الكهربية المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة وكذا استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة المزوده بمبدل التيار (inverter).

مناقشة خطة الشركة لترشيد الطاقة

كما تضمنت إجراءات الشركة عمل اجتماع مع نواب الشركة ورؤساء قطاع التوزيع ومسئولى الترشيد بالشركة وتم فيه مناقشة خطة الشركة لترشيد الطاقة ومن خلاله تم التنبيه على اتخاذ الإجراءات التالية من قبل الشركة المتمثلة في الآتي:

- تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك بكافة المباني التابعة للشركة من خلال خفض الإنارة إلى أقصى درجة أثناء النهار وعدم استخدام أجهزة التكييف أو أجهزة السخانات الكهربائية وحال استخدام أجهزة التكييف بمراكز خدمة العملاء يتم ضبطها على درجة حرارة 25 م o واستخدام المراوح بديلا عنها فى حالة الضرورة.
- عمل ندوة بديوان عام الشركة بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة لتوعية العاملين بضرورة ترشيد الطاقة.
- التنبيه على كل العاملين فى مراكز خدمة العملاء والمحصلين وفروع الشركة المختلفة الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور بضرورة توعية المواطنين المترددين عليهم بضرورة ترشيد الكهرباء من خلال طرق متعددة من بينها ضرورة عمل الصيانات الدورية لأجهزة التكيف والتأكد من نظافة الفلاتر مما يساعد على خفض الاستهلاك وكذا استخدام الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة المزودة بمبدل التيار (inverter) وعدم استخدام الأجهزة وقت الذروة مما يساعدهم على تقليل الفواتير. 
- رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال تشكيل لجنة طوارئ مركزية بديوان عام الشركة بالإضافة الى لجان فرعية بقطاعات الشركة بالمحافظات الثلاثة لمتابعة تنفيذ التعليمات ومتابعة كافة التطورات والمستجدات والأعطال والتعامل الفوري معها بما يضمن سلامة واستقرار التغذية والمتابعة على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء استهلاك الكهرباء ووزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الكهرباء تكشف خطة تجنب العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.. وجهود مكثفة لتوفير أمدادات محطات توليد التيار

حقيقة فرض مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية لترشيد الكهرباء، التنمية المحلية تؤكد استمرار العمل بالتوقيت الصيفي، وخطة لترشيد إنارة الشوارع والمصالح الحكومية

قرار حاسم من الكهرباء بشأن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

6 إجراءات عاجلة من محافظة الجيزة لترشيد استهلاك الكهرباء

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

تضم 9 دول، العراق يعلن تشكيل خلية أزمات عربية للتأهب للطوارئ النووية

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

صلاح وجها لوجه ضد مرموش، موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بعد التصعيد العسكري بالمنطقة، تعرف على جهود الدولة لحماية الأمن القومي المصري

خدمات

المزيد

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما مدى ارتباط القول بالعمل الصالح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية