إجراءات عاجلة من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة، لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأهمية ترشيد الكهرباء خلال فترة الصيف.

إجراءات شركة جنوب الدلتا لترشيد استهلاك الكهرباء

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيث تم التنسيق مع المحافظين بالمحافظات الواقعة بنطاق الشركة ( الغربية- المنوفية- القليوبية) لاتخاذ الوسائل المناسبة لترشيد الاستهلاك لأقصى درجة خلال فترة الصيف الحالي وتم التأكيد على ضرورة اتباع السياسات التالية:

١- تخفيض الإنارة العامة بما لا يقل عن ٣٠ %

٢- ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بغلق المحال التجارية وجميع الانشطة فى الساعة ١٠ مساءا والمتابعة من خلال المحليات والمحافظة

٣- ضرورة الإطفاء الكامل لجميع الاعلانات المضيئة بالطرق والمحافظات

٤- التنبيه بالالتزام بمواعيد غلق الوحدات الإدارية والمحلية والمباني الحكومية كحد أقصى ٧ مساءا

5- التنبيه بالالتزام بمواعيد بفتح وغلق المساجد خلال فترة أداء الصلاة فقط

6- التنسيق مع المحافظات والجهاز الإدارى للدولة فى نطاق محافظات الشركة لعمل جدول لإعداد ندوات من مسئولى الترشيد بالشركة لتوعية المواطنين والعاملين بتلك الأماكن بأهمية الترشيد وذلك من خلال طرق متعددة من بينها ضرورة عمل الصيانات الدورية لأجهزة التكييف والتأكد من نظافة الفلاتر مما يساعد على خفض الاستهلاك وحث المواطنين والمسئولين على تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المباني سواء السكنية أو الإدارية لمد تلك المبانى بالطاقة الكهربية المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة وكذا استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة المزوده بمبدل التيار (inverter).

مناقشة خطة الشركة لترشيد الطاقة

كما تضمنت إجراءات الشركة عمل اجتماع مع نواب الشركة ورؤساء قطاع التوزيع ومسئولى الترشيد بالشركة وتم فيه مناقشة خطة الشركة لترشيد الطاقة ومن خلاله تم التنبيه على اتخاذ الإجراءات التالية من قبل الشركة المتمثلة في الآتي:

- تنفيذ خطط ترشيد الاستهلاك بكافة المباني التابعة للشركة من خلال خفض الإنارة إلى أقصى درجة أثناء النهار وعدم استخدام أجهزة التكييف أو أجهزة السخانات الكهربائية وحال استخدام أجهزة التكييف بمراكز خدمة العملاء يتم ضبطها على درجة حرارة 25 م o واستخدام المراوح بديلا عنها فى حالة الضرورة.

- عمل ندوة بديوان عام الشركة بحضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة لتوعية العاملين بضرورة ترشيد الطاقة.

- التنبيه على كل العاملين فى مراكز خدمة العملاء والمحصلين وفروع الشركة المختلفة الذين لديهم تعامل مباشر مع الجمهور بضرورة توعية المواطنين المترددين عليهم بضرورة ترشيد الكهرباء من خلال طرق متعددة من بينها ضرورة عمل الصيانات الدورية لأجهزة التكيف والتأكد من نظافة الفلاتر مما يساعد على خفض الاستهلاك وكذا استخدام الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة المزودة بمبدل التيار (inverter) وعدم استخدام الأجهزة وقت الذروة مما يساعدهم على تقليل الفواتير.

- رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال تشكيل لجنة طوارئ مركزية بديوان عام الشركة بالإضافة الى لجان فرعية بقطاعات الشركة بالمحافظات الثلاثة لمتابعة تنفيذ التعليمات ومتابعة كافة التطورات والمستجدات والأعطال والتعامل الفوري معها بما يضمن سلامة واستقرار التغذية والمتابعة على مدار الساعة.

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