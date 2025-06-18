الكهرباء تكشف خطة تجنب العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.. وجهود مكثفة لتوفير أمدادات محطات توليد التيار

وعود قطعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، حيث توسعت الدولة في استخدمات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد علي المحطات التقليدية وذلك ضمن خطة الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، لتاتي الحرب الإيرانية الإسرائيلية لتغير خريطة الوزارة في الاستعداد لاستقبال فصل الصيف والذي يشهد زيادة في الأحمال وارتفاع في استهلاك الكهرباء.

خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لتنجب العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ لبحث خطوات تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة خلال الفترة الحالية خاصة مع بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أثر على إمدادات الغاز الطبيعي القادمة لمصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية

وجه الدكتور محمود عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مازالت آمنة حتى الآن وتكفي احتياجات تشغيل المحطات، مشيرة إلي أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

وصول سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى مص ر

وأوضحت المصادر أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى مصر، مصيرة إلى أن سفينة منهم تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الآخرين جار أعمال تجهيزهم وربطهم على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي.

وتابعت المصادر أن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، قد لا تكون مطروحة في الوقت الحالي بسبب توافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

آخر مستجدات الحكومة لتطبيق تخفيف الأحمال

من جانبه أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تشغيل الكهرباء مستمرة بشكل طبيعى، نافيا وجود نية للجوء إلى قطع التيار الكهربائى وتطبيق خطة تخفيف الأحمال فى أى منطقة، مشيرا إلي أن الوزارة أكدت ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فرص حدوث ضغط أو انقطاعات.



وأشار إلي أن الوزارة أصدرت عدة تعليمات لتخفيف الإضاءة العامة فى الشوارع بنسبة 30% بعد ساعات العمل، وفصل الإعلانات التجارية المضيئة، وتقليل استهلاك أجهزة التكييف، بحيث يتم تشغيلها عند 25 درجة مئوية لضمان توفير الطاقة.



تعليمات وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك التيار

وشدد علي أهمية ترشيد استخدام الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكيفات والسخانات، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك يمكن أن يوفر للدولة ملايين الدولارات سنويًا.

أطلقت المحافظات، حملات توعوية موسعة تحت عنوان "استهلاكك_على_قد_احتياجك"، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الكهرباء وتعزيز السلوك الإيجابي في استخدام الكهرباء، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتفادي اللجوء إلى فصل التيار خلال الفترة الحالية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة

وتأتي الحملات ضمن خطة متكاملة تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الحالية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت على الفور في تنفيذ الإجراءات التالية:

- تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60% دون المساس بعناصر الأمان والسلامة المرورية.

- فصل الكهرباء والأجهزة بالمباني الحكومية يوميًا بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

- منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

- الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات طبقًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

- خفض الإضاءة العامة وإنارة الميادين ودور المناسبات وبعض المحال خلال ساعات النهار، مع التأكيد على فصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب.

- اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها الإسهام في تحقيق ترشيد فعّال لاستهلاك الطاقة.

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