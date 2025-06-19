وكيل تموين الفيوم يتابع سير العمل بمحطات تعبئة البوتجاز

تفقد سامح شبل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، محطات تعبئة الغاز، برفقة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين طامية، شملت الجولة، محطة كوم أوشيم ومحطة الاعتصام، لمتابعة عملية التعبئة، والتأكد من توافر الأوزان والأرصدة، ورصد انتظام تحميل السيارات.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية تتابع كل الأنشطة التجارية والصناعية التي لها حق الإشراف عليها، على أرض الواقع لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات قد يتم رصدها.

حملة تموينية على الأسواق

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار، وأسفرت الحملة عن تحرير 79 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 30 مخالفة للمخابز، وتحفظت علي 2079 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و86 لتر زيت طعام منتهي الصلاحية، ونصف طن دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها الي السوق السوداء.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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