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رياضة

مونديال الأندية، محمود عاشور حكم فار رئيسي في لقاء مانشستر سيتي والعين

الحكم الدولي محمود
الحكم الدولي محمود عاشور، فيتو

مونديال الأندية، يظهر محمود عاشور الحكم الدولي المصري كحكم فار رئيسي في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي بكأس العالم للأندية.

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

طاقم حكام مباراة مانشستر سيتي والعين 

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أسماء طاقم حكام مباراة العين الإماراتي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، المقرر إقامتها الرابعة فجر الإثنين المقبل، في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

طاقم حكام مباراة العين ضد مانشستر سيتي

يدير مباراة العين الإماراتي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في مونديال الأندية، طاقم حكام بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال حكمًا للساحة ويعاونه كل من:

- الحكم المساعد الأول: موكران غوراري.
- الحكم  المساعد الثاني: عباس أكرم زهروني.
- الحكم الرابع: علي رضا فغاني.

جوارديولا يدفع بـ 10 لاعبين جدد 

يعتزم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إعطاء العديد من اللاعبين فرصة للمشاركة في المباراة القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية في أمريكا.

يخطط جوارديولا لإشراك 10 لاعبين جدد في المباراة، مع التركيز على الفوز في الوقت نفسه. 

ويهدف جوارديولا بحسب تصريحاته من خلال هذه الخطوة إلى منح اللاعبين الجدد الفرصة لاكتساب الخبرة واللعب، مع الحفاظ على مستوى الفريق التنافسي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بمونديال الأندية بينما خسر العين الإماراتي أمام فريق يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة نفسها.

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