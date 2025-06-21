نظم الهلال الأحمر المصري فرع القليوبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة"، وذلك بمقر شباب كفر مناقر بنها لصالح بنك الدم التابع للهلال الأحمر بالمحافظة، في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للتبرع بالدم.

"قطرة دم تساوي حياة".. حملة للتبرع بالدم بالقليوبية احتفالًا باليوم العالمي للمتبرعين

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بـالقليوبية،الدكتورة نجلاء الفرماوي، أمين عام الهلال الأحمر بالقليوبية، الدكتور محمد صبحي، أمين صندوق الهلال،الصحفية نهال دوام، عضو مجلس إدارة الهلال،الدكتور رفعت الخيال، عضو مجلس الإدارة، مصطفى محيي، المدير التنفيذي للهلال الأحمر بالقليوبية الدكتور ناصر تكفه مدير إدارة الشباب.



بدأت الحملة بندوة توعوية شارك فيها عدد من الشباب والمتطوعين، تضمنت التعريف بـ أهمية التبرع بالدم، إضافة إلى عرض نبذة عن أنشطة الهلال الأحمر، ودوره المحوري في خدمة المجتمع من خلال الاستجابة للطوارئ وتعزيز التوعية الصحية.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي أن هذه الفعالية تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، مشيدًا بالتعاون البنّاء بين المديرية والهلال الأحمر، ومؤكدًا أن التبرع بالدم هو بمثابة تجديد لشريان الحياة داخل المجتمع.

من جانبها، شددت الدكتورة نجلاء الفرماوي على أهمية التعريف باليوم العالمي للتبرع بالدم، وعرضت أبرز مجالات عمل الهلال الأحمر والتي تشمل الإغاثة وقت الكوارث،توفير المواد الغذائية والطبية،حملات التوعية الصحية والدعم النفسي والمجتمعي،فضلًا عن الدور الإنساني للهلال الأحمر دوليًا خلال الأزمات.



كما أوضحت الصحفية نهال دوام أن فرع الهلال الأحمر بالقليوبية يقدم خدماته من خلال بنك دم يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، مع التركيز على توفير الفصائل النادرة وقت الأزمات، إلى جانب الدور المجتمعي الواسع الذي يشمل رعاية دور الأيتام والمسنين، الحضانات، دور المغتربات، العيادات الطبية التي تقدم خدماتها بأسعار رمزية في مختلف التخصصات.

حملة التبرع بالدم بالقليوبية،فيتو

حملة التبرع بالدم بالقليوبية،فيتو

حملة التبرع بالدم بالقليوبية،فيتو

حملة التبرع بالدم بالقليوبية،فيتو

حملة التبرع بالدم بالقليوبية،فيتو

حملة التبرع بالدم بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.