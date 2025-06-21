السبت 21 يونيو 2025
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إصابة شخصين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بالطريق الزراعي

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

أصيب شخصين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تويوتا وأخرى ملاكي، قرب قرية سندنهور بنها بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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إصابة شخصين في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي الطريق الزراعي  

 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك بواسطة سيارة إسعاف سندنهور.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور.

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الطريق الزراعي مستشفى جامعة بنها محافظة القليوبية

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