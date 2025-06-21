الداخلية تكشف ملابسات إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدٍ على آخرين باستخدام سلاح أبيض بالمنوفية.





رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخرين باستخدام سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.



وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال ( أحد الأشخاص ونجليه " مصابين بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم " – مقيمين بدائرة المركز )، وقرروا بتضررهم من " أحد الأشخاص " لقيامه بالتعد عليهم وإحداث إصابتهم المنوه عنها خلال مشاجرة بينهم بدائرة المركز لخلافات حول سعر بيع بعض البضائع.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.