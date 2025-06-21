ضبط قائدى سيارتين للسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالطريق الزراعى بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بالطريق الزراعى بالإسكندرية .. وضبط مرتكبي الواقعة.

ضبط قائدى سيارتين للسير برعونة





تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصـــل الاجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيرهما بالطريق الزراعى بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارتين وقائديها "طالب، سائق" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

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