السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

15 صورة من موقع انهيار عقارات حدائق القبة

انهيار أهالي ضحايا
انهيار أهالي ضحايا عقارات حدائق القبة في اليوم الثاني
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 شهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي، أحداث مؤلمة لأهالي الضحايا الذين ما زالوا تحت أنقاض العقارات المنهارة.

ورصدت كاميرا “فيتو” 15 صورة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي في محيط موقع الكارثة.

 

 

وشهد محيط أنقاض العقارات الثلاثة المنهارة تواجدًا مكثفًا لأهالي الضحايا، حيث ينتظرون بقلوب منكسرة خروج أحبائهم. ومن بين المحاصرين تحت الأنقاض زوجة علي محمود، وطليق البلوجر لولا فاني، وصاحب عربة روبابيكا وابنه الذي انهار عليهم العقار خلال مرورهم في المنطقة.

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حدائق القبة القاهرة صاحب عربة روبابيكا

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