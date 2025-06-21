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المؤبد لسائقين وعاطل للاتجار في المخدرات بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائقين وعاطل، والسجن المشدد 15 عاما لعامل خردة، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

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المؤبد لسائقين وعاطل للاتجار في المخدرات بالقليوبية 


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.


أحالت النيابة العامة بالقليوبية:- "على أ م م" 36 سنة: بدون عمل، و"ضياء ع ع ع" 24 سنة - يعمل سائق، و"على ع ع ع" 15 سنة عامل خردة، و"تامر ع ع ع" 38 سنة سائق، في الجناية رقم ٢٦٧٥٧ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيرية، المقيدة برقم ٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر خمسة عشر عامًا ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا حازوا جواهر مخدرة (هيروين، اندازول كاربوكساميد، ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل أمين، حشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " ۲ فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر 15 طلقة" مما تستخدم في السلاحين الناريين موضوع الاتهامين السابقين دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته او إحرازه.

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