السبت 21 يونيو 2025
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محافظات

حملات بيطرية مكثفة لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، جهودها المكثفة لحماية الصحة العامة والثروة الداجنة بالمحافظة. 

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حملة تفتيشية بفايد 

وقامت لجنة من إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري في الإسماعيلية بحملة تفتيشية بنطاق مركز ومدينة فايد، تم خلالها سحب عدد ٤٠ عينة "ما قبل البيع" من مزارع الدواجن، لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

إصدار تصاريح لنقل الطيور 

كما تم إصدار عدد ٥٠ تصريح نقل للطيور الحية بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والبيطرية؛ لضمان سلامة عمليات النقل والتداول. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تنفيذ خطة تعزيز الإنتاج الحيواني 

وأكد دكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز منظومة الإنتاج الداجني باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار جهود الرقابة البيطرية للحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتنفيذًا لتوصيات الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية. 

وعلى صعيد آخر كانت قد عقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد الأقنص، اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري  بالمحافظات ومديري العموم بالهيئة لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الهامة على رأسها جهود تحصين الماشية والوضع الوبائي وأعمال الرصد ودعم المربين. 

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية وصحة ورعاية الحيوان، وتطوير الأداء البيطري على مستوى الجمهورية. 

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الحملة القومية للتحصين، حيث تم استعراض نسب تنفيذ الحملة الجارية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتأكيد على سرعة استكمال تغطية الحيوانات المستهدفة، مع الالتزام بكفاءة التحصين وجودة الأداء الميداني، فضلا عن  تقييم الوضع الوبائي في المحافظات، حيث تم متابعة آخر التقارير الخاصة بالحالة الوبائية، مع التوجيه بتكثيف التقصي الوبائي النشط ومتابعة أي بؤر مشتبه بها، وسرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية تفعيل نظم جمع البيانات وتحليلها، ورفع كفاءة فرق الترصد الوبائي، مع التركيز على التدريب المستمر والربط الإلكتروني بين المديريات وديوان الهيئة، فضلا عن متابعة التزام الوحدات البيطرية بالضوابط المنظمة لصرف واستخدام الأدوية، والعمل على تطوير آليات المتابعة والتفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة. 

وشدد الأقنص أيضا على ضرورة تكثيف الرقابة على المجازر، وتحقيق أعلى معايير سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك، مع مراجعة كفاءة العاملين ودعمهم فنيًا، كما وجه بدعم الأطباء المتميزين وتحفيز الكوادر الميدانية، مع دراسة آليات توفير مستلزمات العمل بالوحدات، وتحسين بيئة العمل بالمحافظات.

 

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