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دين ودنيا

الأزهر للفتوى في يومه العالمي: الوالد هو قوام الأسرة وأوسط أبواب الجنة

يوم الأب العالمي،
يوم الأب العالمي، فيتو

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الأب العالمي، أن الأب يمثل ركيزة الأسرة، ومصدر أمنها واستقرارها، والمشرف على شؤونها، مشيرًا إلى أن الأب، إلى جانب الأم، هو عنوان العطاء والتضحية، والراعي الذي يحمل هم الأسرة ويقودها نحو الطمأنينة والتوازن.

الأزهر للفتوى: الأب هو المربي الفاضل، والناصح الأمين، والمعلم الحكيم

وأوضح المركز أن الأب هو المربي الفاضل، والناصح الأمين، والمعلم الحكيم، الذي يسهم بدور عظيم في تنشئة أبنائه، مما جعله يحظى بمكانة رفيعة في الشريعة الإسلامية، حيث أمر الله عز وجل ببره، وحسن صحبته، وطاعته في المعروف، وجعل ذلك من أعظم القربات التي توصل المسلم إلى الجنة.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى بحديث النبي ﷺ: «الوالد أوسط أبواب الجنة» [رواه أحمد]، مؤكدًا أن هذا الحديث الشريف يُظهر بجلاء عظيم فضل الأب، ويحث الأبناء على الإحسان إليه، والتقرب إلى الله ببره وطاعته، لا سيما في زمن تشتد فيه الحاجة إلى تعزيز الروابط الأسرية وتقوية القيم الأخلاقية داخل المجتمع.

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