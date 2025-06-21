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اقتصاد

مؤشرات تهبط وسيولة تتراجع، البورصة المصرية تتقلب فى تداولات ساخنة

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، تراجعت حركة مؤشرات البورصة المصرية EGX30  خلال الأسبوع المنتهي الخميس الماضى لتشهد بورصة مصر أسبوعا سلبيا مميزا، ليتراجع EGX30 من نحو 32,500 نقطة إلى 30,248.44 نقطة بنهاية التداولات يوم الخميس الماضى، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بحوالي 6.96 %. 

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البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 


رأس المال السوقي وسيولة التداول

 بلغت أسهم رأس المال السوقي المتداول للبورصة المصرية نحو 2.0 تريليون جنيه في الجلسة الاخيرة كما بلغ حجم التداول نحو 1.3–1.7 مليار ورقة، مع قيمة إجمالية تقترب من 180 مليون جنيه  ، مع اتجاه للشراء من قبل المستثمرين المصريين بصافي قيمة حوالي 1.7 مليون جنيه، مقابل بيع صافي من العرب والأجانب.

 

أداء القطاعات والمؤشرات الفرعية

كما انخفض مؤشر  EGX70 (للشركات الصغيرة والمتوسطة ) بنسبة 2.63% خلال الأسبوع الماضي، وتراجع EGX100 (المؤشر الأوسع) بنسبة ‑2.31%، على الرغم من التراجع الشامل، شهد مؤشر العائد الكلي قفزة طفيفة تتعلق بتوزيعات الأرباح. 

العوامل المؤثرة

يعزو خبراء سوق المال التراجع العام إلى:

  • التوترات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، مما أثر على معنويات الأسواق الخليجية وبالتالي المتوسط الإقليمي  .
  • ضعف شهية المستثمرين الأجانب والعرب، كما ظهر في بيانات الجلسات، رغم اتجاه المتداولين المصريين للشراء الطفيف  .
  • ضغوط على القطاعات المالية والمتوسطة، حيث شهدت تحركات ملحوظة عند الإغلاق الأسبوع السابق  .

 

مؤشرات التداول - فيتو 
مؤشرات التداول - فيتو 

 

تحليل فني ورقم قياسي جديد

من الناحية الفنية، أغلق EGX30 تحت مستوى الدعم عند 30,319 نقطة (كما أظهره الرسم البياني لـ TradingView)، مما يضخ إشارات سلبية قصيرة الأجل، هذا الهبوط وضع المؤشر في نطاق جديد، إذ السلبيات قصيرة المدى قد تطول، فيما تبقى النظرة متفائلة نسبيًا للمدى الطويل.

التوصيات المتوقعة

بناءً على البيانات والأداء الحالي، يوصى خبراء سوق المال بما يلي:

  • مراقبة مستويات التصحيح: ينصح بالانتظار حتى يقترب المؤشر من الدعم الفني (30,000–30,300 نقطة) قبل تنفيذ صفقات شراء.
  • التنويع القطاعي: التركيز على الأسهم القيادية من القطاعات المالية أو الصناعية التي قد تقدم قوة ارتداد.
  • الانتباه للأحداث الإ قليمية: حيث تظل التطورات السياسية لها تأثير مباشر على السيولة والاستثمار الأجنبي.

تعاملات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات  الخميس، “آخر جلسات الأسبوع”، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة  .

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة  .
 

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EGX30 إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجى اكس 70 إيجي إكس 70 متساوي الأوزان مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة مؤشر الشركات مؤشر الشريعة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 مؤشر الشريعة الإسلامية مؤشر إيجي إكس البورصة المصرية

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