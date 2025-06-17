ارتباك بالبورصة المصرية.. وخبيرة: السوق ليست بعيدة عن التقلبات الإقليمية

البورصة المصرية، تشهد البورصة المصرية اليوم الثلاثاء حالة من الحذر والارتباك، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية لليوم الخامس على التوالي.

ورغم حالة التوتر الإقليمي، فإن السوق المصرية بدأت تظهر بعض المؤشرات على امتصاص الصدمة الأولية التي أصابتها مع اندلاع المواجهات، حيث عاد مؤشر EGX30 للحركة العرضية بعد خسائر حادة الأحد الماضي.

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د. ماجى سليم

أداء متباين لمؤشرات البورصة

ومن جانبها، تقول الدكتورة ماجى سليم خبيرةأسواق المال لــ“فيتو”: مع بداية جلسة اليوم، رصدنا أداءً متباينًا لمؤشرات البورصة، حيث مالت المؤشرات الرئيسية للاستقرار النسبي، مدعومة بمحاولات من المتعاملين الأفراد لاقتناص فرص الشراء في الأسهم الكبرى التي شهدت تراجعات واضحة خلال الجلسات السابقة، وظهرت تحركات شراء من المستثمرين الأجانب، في وقت فضّلت فيه المؤسسات المصرية اتباع سياسة "الانتظار والترقب"، ما انعكس على ضعف السيولة النسبية بالسوق.

أسهم قطاع الطاقة ما زالت تحت الضغط

وتابعت قائلة: اللافت أن أسهم قطاع الطاقة ما زالت تحت الضغط، نتيجة المخاوف من ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء الحرب، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل داخل السوق المصري، في الوقت نفسه، شهدت بعض أسهم قطاع العقارات والصناعات الدفاعية اهتمامًا شرائيًا محدودًا، باعتبارها ملاذًا نسبيًا في ظل اضطراب المشهد الإقليمي.

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مبنى البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية ليست بمنأى عن التقلبات الإقليمية

وأضافت سليم: رغم أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن التقلبات الإقليمية، إلا أن إدارتها ومحترفي السوق بدأوا يعولون على عوامل داخلية قادرة على تقليل حدة التذبذب، مثل تدخلات صناديق استثمار محلية للحفاظ على توازن المؤشر، إلى جانب مساعٍ حكومية لطمأنة المستثمرين بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية الداخلية.

ومن جهة أخرى، ما زالت حالة القلق تسيطر على المتعاملين، خصوصًا مع تصاعد حدة القصف المتبادل بين تل أبيب وطهران، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في السابق عندما كانت الأسواق العربية، وعلى رأسها المصرية، تتأثر سلبًا بتطورات جيوسياسية مفاجئة.

التحركات الفنية للمؤشرات

ونوهت الدكتورة ماجى سليم إلى أن التحركات الفنية للمؤشرات توحي بأن السوق ما زالت في "مرحلة اختبار"، إذ تتراوح بين محاولات للتماسك فوق نقاط الدعم، وتردد في اجتياز مستويات المقاومة بسبب غياب المحفزات الإيجابية محليًا ودوليًا. وفي هذا السياق، يرجح محللون استمرار الحركة الأفقية خلال الأيام القادمة، ما لم تحدث مفاجآت عسكرية كبرى على الساحة الإقليمية، مشيرة الى ان المتعاملين يسيرون على "حبل مشدود"، وسط ضبابية المشهد الإقليمي، وتوقعات بامتداد الحرب إلى نطاق أوسع أو تحولها لحرب بالوكالة، وفي المقابل، تسعى الجهات المنظمة للسوق لاحتواء التذبذبات وضمان استمرار التداولات بشكل سلس، تفاديا لأي موجات هلع قد تؤثر على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

التداول داخل البورصة

البورصة تتحول للهبوط الجماعي بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% عند مستوى 30733 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 38154 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% عند مستوى 13775 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 9175 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% عند مستوى 12374 نقطة.

وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% عند مستوى 3210 نقاط.

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