الحرب الايرانية الاسرائيلية تضرب البورصة المصرية، وخبير يوجه أهم النصائح للمستثمرين

البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه منذ بداية التعاملات.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.95% ليصل إلى مستوى 30578 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.05% ليصل إلى مستوى 38107 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.86% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليصل إلى مستوى 8992 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.29% ليصل إلى مستوى 12248 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5.47% ليصل إلى مستوى 3185 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة.

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الدكتور محمد عبدالهادى

المؤشرات تتراجع متأثرة بالاحداث الجيوسياسية



ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير أسواق المال: إن المؤشرات خلال جلسة اليوم الأحد 15 يونيو 2025، تراجعت بشكل واضح، متأثرة بالتوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى هبوط ملحوظ في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن مؤشر EGX30 سجل مستويات قرب 32,500 نقطة، بانخفاض بنحو 1.3% مقارنة بالإغلاق السابق عند 32,940 نقطة، مع فقدان نحو 420 نقطة في جلسة واحدة .

وأوضح عبد الهادي أن انخفاض البورصة المصرية جاء لعدة أسباب رئيسية كالآتي:

هواجس جيوسياسية

تصاعد القتال بين إيران وإسرائيل أثار مخاوف المستثمرين من توسيع رقعة النزاع، مما أدى إلى موجة بيع عالمي للأسهم وصحبة تحول إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار .

هبوط قطاع الطاقة

انخفاض أسهم شركات "الطاقة والمعادن" تكلل مع تأثير التوترات على توقعات أسعار الطاقة العالميّة وزيادة مخاطر التشغيل بمنطقة الشرق الأوسط.

تراجع تدفق رؤوس الأموال

السوق شهد ضغطًا إضافيًّا بسبب خروج بعض المستثمرين الأجانب، خاصة مع توجههم إلى الأصول الأكثر أمانًا.

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وأضاف الدكتور محمد عبد الهادي أن سوق الأسهم المصري تأثر بعدة عوامل، أبرزها صعود التوترات الإقليمية وارتداداتها على قطاع الطاقة وتوجهات المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وذلك بتطبيق استراتيجيات واضحة مثل التنويع وإدارة المخاطر ومتابعة التطورات السياسية، كما يمكن للمستثمر التقليل من الضرر، وربما الاستفادة من تصحيح الأسعار مستقبلًا.

أهم 5 نصائح للمستثمرين بسوق المال

وتابع الدكتور محمد عبد الهادي قائلا: إنه للتعامل مع الأوضاع الراهنة، هناك مجموعة من التوصيات الاحترازية تتلخص فى عدة محاور رئيسية:

تنويع المحفظة



لا تعتمد حصرا على قطاع معين، بل وزّع الاستثمارات بين القطاعات مثل المالية، الاتصالات، والصناعات غير المرتبطة بالأحداث الجيوسياسية.



ضبط الخسائر (وقف الخسارة)



وضع أوامر وقف خسارة للأعمال لتحجيم الخسائر في حال استمرار الهبوط.



الاحتفاظ بجزء نقدي



يُفضل إبقاء نسبة من رأس المال disponible بحيث يمكن الاستفادة من فرص اقتناص الأسهم الجيدة عند تراجعها.



المراقبة المستمرة للأوضاع الجيوسياسية



تابع الأخبار عن مسار التوتر بين إيران وإسرائيل، مع تقييم تأثيرها الفوري على الأسواق.



متابعة السيولة والسعر العادل



انتبه لتذبذبات السيولة، وابتعد عن الأوقات التي تشهد خرجات حادة أو سباقات بيع.

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء إجراءات تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة، وذلك نتيجة لظروف الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

وأشارت شركة أبو قير للأسمدة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن خطة صيانة مصانع الشركة ستكون على مدار الساعة لحين تحسين ظروف التشغيل.

وأضافت شركة أبو قير للأسمدة، أنها ملتزمة بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينه وفقا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في وقت سابق أنه تم إخطارها بتخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الشركة لمدة أسبوعين الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنحو 30%.

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