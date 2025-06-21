السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة

مؤشر الصعود والهبوط
مؤشر الصعود والهبوط على الذهب - فيتو

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، استقر  مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال ختام حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5511 جنيها للبيع.

اقرأ التالى: حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5511 جنيها للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5448 جنيهًا للطلب.  

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا

حركة مؤشر الذهب عالميا

يقدر سعر أونصة الذهب بحوالي 3,373 دولار، بعد تراجع بنحو 0.44% أو 15 دولارًا من ذروة يوم الجمعة الماضي.

تحليل فني وتقني

ما يزال المؤشر القياسي - الأسعار المستقبلية - يحمل توصية "شراء قوية" (Strong Buy) على الإطار اليومي، رغم إشارات "بيع" قصيرة الأجل في إطار الدقيقة إلى الساعة  .

توازن السوق والأخبار العالمية

وفي جلسة ختام تعاملات الأسبوع، تم رصد اتجاه للتصفيه الجزئية (profit‑taking) لكن الحملة الشرائية استمرت كملاذ آمن وسط حالة من الإجهاد في السوق قبل عطلة نهاية الأسبوع  ، كما تراجعت قيمة مؤشر الدولار بأكثر من 10% منذ بداية العام، وهذا يمثل عامل دعم رئيسي للذهب حيث يُنظر للملاذات كبديل للدولار حيث انعكست بعض الضغوط أيضًا في حالة البيع لدى المستثمرين العالميين.

اقرأ التالى: مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب، الأونصة تسجل هذا السعر بالتداولات العالمية

اقرأ التالى: مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

 

لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 بالبورصة الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية الذهب عالميا الذهب عيار 24 التداولات العالمية التداولات التداول في البورصة الموقع الرسمي للبورصة الموقع الرسمى للبورصة المصرية تداولات جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 24 بالبورصة حركة التداولات حركة مؤشر الذهب عالميا سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 24 صناديق الاستثمار فى الذهب شاشات التداول فى البورصة العالمية

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت فى البنك المركزى

تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري.. ضغوط على الموازنة العامة للدولة.. وخبراء يكشفون خطط تدبير تمويلات المشروعات الصناعية

سعر جرام الفضة صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

قتلى وإصابات بالآلاف، أحدث إحصاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

المزيد

انفوجراف

بعد لفت الأنظار إليه بكأس العالم للأندية.. أرقام إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح