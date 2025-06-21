آخر تطورات حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال ختام حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5511 جنيها للبيع.

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وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

مؤشر الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5511 جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5448 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا.

حركة مؤشر الذهب عالميا

يقدر سعر أونصة الذهب بحوالي 3,373 دولار، بعد تراجع بنحو 0.44% أو 15 دولارًا من ذروة يوم الجمعة الماضي.

تحليل فني وتقني

ما يزال المؤشر القياسي - الأسعار المستقبلية - يحمل توصية "شراء قوية" (Strong Buy) على الإطار اليومي، رغم إشارات "بيع" قصيرة الأجل في إطار الدقيقة إلى الساعة .

توازن السوق والأخبار العالمية

وفي جلسة ختام تعاملات الأسبوع، تم رصد اتجاه للتصفيه الجزئية (profit‑taking) لكن الحملة الشرائية استمرت كملاذ آمن وسط حالة من الإجهاد في السوق قبل عطلة نهاية الأسبوع ، كما تراجعت قيمة مؤشر الدولار بأكثر من 10% منذ بداية العام، وهذا يمثل عامل دعم رئيسي للذهب حيث يُنظر للملاذات كبديل للدولار حيث انعكست بعض الضغوط أيضًا في حالة البيع لدى المستثمرين العالميين.

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لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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