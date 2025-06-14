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اقتصاد

الحرب الإيرانية الإسرائيلية تربك أسواق المال، وخبيرة: المستثمرون يتجهون إلى الملاذات الآمنة

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، تعيش أسواق المال حالة من الترقب والتوتر، على وقع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل هذه الحرب، التي تمثل أخطر تصعيد إقليمي منذ سنوات، ألقت بظلالها الثقيلة على الأسواق المالية العالمية، ولم تكن السوق المصرية بمنأى عن التأثر.

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حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين

 ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: مع بداية التصعيد، سادت حالة من القلق والترقب في أوساط المستثمرين، حيث من المتوقع أن يدفع الكثيرون إلى تقليص حيازاتهم من الأسهم والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، وشهدت المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية تراجعات متفاوتة، لا سيما في قطاعات البنوك والسياحة والخدمات المالية، والتي تُعد الأكثر حساسية للأحداث الإقليمية. 

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ماجى سليم - فيتو 
ماجى سليم - فيتو 

من المتوقع أن تتراجع السيولة داخل السوق 

 وأضافت ماجى سليم أنه من المتوقع أن تتراجع السيولة داخل السوق، وارتفاع مستويات التذبذب اليومي، ما عزز المخاوف من موجة بيعية أوسع في حال استمر التصعيد العسكري كما تأثرت ثقة المستثمر الأجنبي، في ظل احتمالات اتساع رقعة الحرب وتأثيرها المحتمل على طرق الملاحة في الخليج العربي، التي تُعد شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار النفط، وبالتالي زيادة الأعباء الاقتصادية على مصر.

 

التراجع فى بعض الجلسات السابقة 

 وأشارت سليم إلى أنه رغم التراجع الحاد في بعض الجلسات، فإن هناك من يرى أن السوق المصرية قد تكون أكثر قدرة على الصمود مقارنةً بأسواق إقليمية أخرى، نظرًا لانخفاض انكشافها المباشر على الأسواق الإيرانية أو الإسرائيلية، لكن المخاوف تظل قائمة من تداعيات غير مباشرة عبر أسعار الطاقة والتضخم.

وتابعت سليم قائلة: إن أهم التوقعات في الفترة المقبلة تشير إلى استمرار التذبذب، خاصة إذا لم تحسم الحرب سريعًا أو في حال توسعها إقليميًا، ومن المتوقع أن تتجه المؤسسات إلى إعادة هيكلة محافظها، والتركيز على الأسهم الدفاعية مثل الأغذية والدواء، إضافة إلى بعض شركات الذهب والمناجم وفي المقابل، قد تتيح حالة الهبوط فرصًا استثمارية للمستثمر متوسط وطويل الأجل، حال عودة الاستقرار السياسي وتحسن المعنويات إلا أن المستثمرين بحاجة إلى الحذر الشديد، ومتابعة دقيقة لتطورات المشهد الإقليمي.

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