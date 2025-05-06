مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب، الأونصة تسجل هذا السعر بالتداولات العالمية

مؤشر الذهب عالميا، ارتفع مؤشر الذهب عالميا بنحو 30 دولارا فى الأوقية خلال حركة التعاملات اليوم، ليسجل سعر الأونصة حاليا حوالى 3376 دولارا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من التصحيح والتراجع خلال الأيام القليلة الماضية.



شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3376.18 دولار كسعر شراء للأونصة و3375.60 دولار للبيع، فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3296 دولارا لأونصة الشراء و3297 دولارا لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.



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مؤشر الذهب - فيتو

سعر أونصة الذهب العالمي

جدير بالذكر سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولارا للأونصة وأغلق عند 3319 دولارا للأونصة، ثم عاود المؤشر الارتفاع إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26 % ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

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الذهب، فيتو

تعافي الدولار وتراجع أداء الذهب

وساعد تعافي الدولار الأمريكي على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى، كما يعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

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