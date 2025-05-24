السبت 24 مايو 2025
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اقتصاد

حركة مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية (آخر تحديث)

مؤشرات التداول على
مؤشرات التداول على الذهب - فيتو

 مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، خلال ختام حركة التداولات على مدار الأسبوع المنتهي، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5318 جنيهًا للبيع.

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية 

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5318 جنيهًا للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 5250 جنيهًا للطلب.  

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا

مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب

وارتفع مؤشر الذهب عالميا خلال حركة التعاملات، ليسجل سعر الأونصة حاليا حوالى 3360 دولارا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من التصحيح والتراجع خلال الأيام القليلة الماضية. 

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3360 دولارا كسعر شراء للأونصة  فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة  و3360.27  دولارا لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية. 

 اقرأ التالى: مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

مؤشر الذهب - فيتو 
مؤشر الذهب - فيتو 

 

تعافي الدولار وأداء الذهب 

ساعد تعافي الدولار الأمريكي على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى، كما يعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

لماذا يعتبر الاستـثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  1. يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  2. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  3. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  4. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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