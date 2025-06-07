الذهب يخسر 76 دولارًا للأونصة خلال تعاملات اليوم.. يتراجع 15 جنيهًا محليًّا رغم ثبات السوق نسبيًّا.. وتوقعات بانتعاشة قريبة

مؤشر الذهب العالمى، تراجعت أسعار الذهب بتعاملات اليوم السبت مدعومة بتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، إذ شهدت أسواق الذهب حركة هبوطية بفعل البيانات الاقتصادية الصادرة حول سوق العمل في القطاع الخاص الأمريكي، وأشارت هذه البيانات إلى وجود تباطؤ ملحوظ في توظيف العمالة مما أثر على أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل الذهب جاذبًا للمستثمرين كملاذ آمن.

حركة مؤشر الذهب عالميًّا

هبط مؤشر الذهب عالميا بنحو 76 دولارًا فى الأوقية خلال حركة التعاملات اليوم، ليسجل سعر الأونصة حاليًّا حوالى 3312 دولارًا للشراء، وذلك بعد أن كانت الأسعار فى حالة من الارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية.

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مؤشر الذهب - فيتو

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3312 دولارًا كسعر شراء للأونصة و3312.25 دولار للبيع، فى تراجع نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3370 دولارًا للاونصة، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

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سعر أونصة الذهب العالمي

جدير بالذكر سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2 % مسجلا أدنى مستوى عند 3312 دولارًا للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3370 دولارًا للأونصة ثم عاود المؤشر الارتفاع إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26 % ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن .

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الذهب، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدًا ميدانيًّا ودبلوماسيًّا

وكشف الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال، تأثير التطورات الجارية والتصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا، على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد قائلا: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا ميدانيًّا ودبلوماسيًّا، مما ينعكس بشكل مباشر على أسواق الذهب العالمية والمحلية أيضا حيث تستعد أوكرانيا لمواجهة هجوم روسي خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تسيطر القوات الروسية على حوالي 70% من الإقليم وتشير التقارير إلى أن روسيا قد حققت تقدمًا بمقدار 100 كيلومتر مربع في أسبوع واحد، وهو أكبر تقدم منذ الشتاء الماضي، وفي المقابل، تعاني أوكرانيا من نقص في الذخيرة والجنود، مع تراجع الدعم العسكري الأمريكي، مما يضعف قدرتها على الصمود.

تأثير الحرب على أسعار الذهب عالميًّا

وقال الدكتور أحمد سعد خبير أسواق المال: إن أسعار الذهب تراجعت بنسبة تزيد على 2.2 % اليوم، لتصل إلى 3312 دولارًا للأوقية، مدفوعة بحذر فى الطلب على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وخاصة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% أثار مخاوف من حرب تجارية.

وأضاف سعد فى تصريحات لـ" فيتو"، أن التراجع الطفيف في قيمة الدولار الأمريكي ساهم في دعم أسعار الذهب، حيث أصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

وتابع سعد: تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تعاود الارتفاع خلال يونيو الجارى، مع نطاق سعري يتراوح بين 3,125 و3,453 دولارًا للأوقية وتعتمد هذه التوقعات على استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوكرانيا، والتطورات في السياسات النقدية الأمريكية مشيرا إلى أهمية مراقبة المستثمرين الأوضاع العالمية عن كثب، حيث إن أي تصعيد في النزاعات أو تغييرات في السياسات الاقتصادية قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

تأثيرات محلية في مصر

وأضاف أن السوق المصري، شهد استقرارا نسبيا فى أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، مع تراجع ملحوظ في حركة التداولات ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أثر على تسعير الذهب محليًا ومع ذلك، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين المصريين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بنحو 15 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3994 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37250 جنيها.

مؤشر الذهب - فيتو

خبير: تراجع وظائف القطاع الخاص يعزز مكاسب الذهب

ومن جانبه قال الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال: أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة “إيه دي بي” تباطؤًا كبيرًا في سوق العمل الأمريكي، حيث تمكن القطاع الخاص من إضافة 37 ألف وظيفة فقط خلال شهر مايو، وهو رقم بعيد تمامًا عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى إضافة نحو 110 آلاف وظيفة، حيث تم تعديل قراءة أبريل لتُخفض إلى 60 ألف وظيفة، مما يشير إلى أقل وتيرة لتوظيف العمالة خلال فترات طويلة، هذا التراجع أضاف مزيدًا من الضغوط على الدولار الأمريكي الذي يشهد بالفعل أداءً متذبذبًا

ماذا يعني هذا التراجع لسوق العمل الأمريكي؟

وتابع رؤوف قائلا: تلقى المستثمرون هذه البيانات كمؤشر رئيسي على تباطؤ زخم سوق العمل في الولايات المتحدة، خاصة وأنه تم ترقب إصدار التقرير الشهري للوظائف من وزارة العمل الأمريكية، وتقدر التوقعات أن يسجل التقرير إضافة 125 ألف وظيفة فقط في مايو، مع المحافظة على استقرار معدل البطالة عند نسبة 4.2%، ضعف التقدم في قطاع التوظيف قد يشير إلى تحديات اقتصادية مستقبلية قد تؤثر على قوة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في الفترة القادمة.

تأثير أداء الدولار على الذهب

وأشار سمير رؤوف إلى أن انخفاض مؤشر الدولار بشكل ملحوظ ساهم في تعزيز القوة الشرائية للذهب في أسواق السلع، باعتبار أن انخفاض قيمة الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الدوليين الذين يستخدمون عملات أخرى، أضف إلى ذلك المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي الذي دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا لاستثماراتهم.

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