قبل مباراتهما غدا، ماذا قال فريق سالزبورج عن الهلال السعودي؟

كأس العالم للأندية ، نشر الموقع الرسمي لفريق ريد بول سالزبورج تقريرا مفصلا عن الهلال السعودي قبل مواجهته غدا ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وجاء في التقرير مُطول أن فريق الهلال: هو النادي الأنجح في آسيا بفوزه بـ 4 ألقاب في دوري الأبطال.

وأكد أن الهلال على الصعيد المحلي يفخر النادي بسجله القياسي في عدد ألقاب الدوري، وهذا بالمناسبة هو ما أكسبه لقب الزعيم، في إشارة إلى هيمنته على كرة القدم السعودية.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد سالزبورج في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال القادمة ضد سالزبورج في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، هو صباح الاثنين 23 يونيو 2025.

وتنطلق صافرة مباراة ريد بول سالزبورغ ضد الهلال على ملعب أودي فيلد في تمام الساعة الواحدة صباحًا المملكة العربية السعودية والقاهرة.

أين يمكنني مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال؟

ومن الممكن مشاهدة مباراة ريد بول سالزبورغ ضد الهلال عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.



مشاهدة ‎ريد بول سالزبورغ – نادي الهلال ستكون عبر قناة “MBC MASR 2″، وذلك في الساعات الأولى من صباح الاثنين 23 يونيو 2025، و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

قائمة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة الهلال والتي تضم: كاليدو كوليبالي وخليفة الدوسري وعلي البليهي ورينان لودي وخالد الغنام وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وناصر الدوسري.

وتشمل القائمة أيضًا: محمد اليامي ومصعب الجوير وجواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومتعب الحربي وكايو سيزار ومحمد كنو وسالم الدوسري وريان الغامدي ومحمد محيش وصالح برناوي وسعود هارون وياسين بونو وتركي الغميل وعبد العزيز هدهود وأحمد أبو راسين وسعد المديري وعبد الإله الغامدي ومالكوم وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وحمد اليامي وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان.

الهلال السعودي، فيتو

صفقات الهلال

أهم صفقات الفريق السعودي هو تعيين المدرب سيموني إنزاجي الذي غادر إنتر ميلان ليتولى تدريب الفريق السعودي بمونديال الأندية.

وضم الهلال لاعبين جديدين هما علي لاجامي من النصر وعبد الكريم دريسي من الأهلي.

مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية

ريال مدريد - الهلال -الأربعاء 18 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - هارد روك

باتشوكا - ريد بول سالزبورج -الخميس 19 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - تي كيو إل

ريال مدريد - باتشوكا -الأحد 22 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - بانك أوف أمريكا

ريد بول سالزبورج - الهلال الإثنين 23 يونيو 2025

01:00 السعودية ومصر - أودي فيلد

الهلال - باتشوكا-الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - جيوديس بارك

ريد بول سالزبورج - ريال مدريد الجمعة 27 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيل.

نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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