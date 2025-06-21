تحرك برلماني بشأن إخفاق البترول لتأمين الغاز خلال صيف 2025

توجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن الإخفاق في تنفيذ خطة تأمين الغاز خلال صيف 2025، وتبعات ذلك على إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.

تخفيض إمدادات الغاز

وأشار النائب، إلى أن تخفيض إمدادات الغاز مؤخرًا أثر بشكل مباشر على عدد من الصناعات الحيوية، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

وزارة البترول فشلت في الالتزام بخطتها بشأن تأمين إمدادات الغاز

واتهم إمام، وزارة البترول بالفشل في الالتزام بالخطة التي أعلنتها بداية العام، والتي تضمنت تشغيل أربع وحدات تغويز عائمة لتغطية شهور الذروة الصيفية.

فجوة في احتياجات مصر من الغاز الطبيعي

وقال عضو مجلس النواب: الواقع التنفيذي أظهر فجوة واضحة بين ما تم الإعلان عنه وما تحقق فعليًا، إذ لم تعمل سوى وحدة واحدة فقط ("هوغ جالين")، بينما بقيت وحدات أخرى كـ"أنرجيوس باور" و"أنرجيوس إسكيمو" خارج الخدمة رغم جاهزيتهما، فيما لم تصل "أرطغل غازي" إلى مصر أصلًا، وجرى إدراج وحدة خامسة وهمية دون وجود تعاقد حقيقي بشأنها.

أزمة إدارية في توفير إمدادات الغاز

وأشار النائب، إلى أن ما حدث لا يمكن اختزاله في كونه نتيجة لعوامل إقليمية فقط، بل يُعد أزمة إدارية داخلية في تنفيذ خطة معلنة وممولة، خاصة بعد تجاهل التحذيرات السابقة التي صدرت في مارس الماضي من "مركز العدل للدراسات"، والتي نبهت إلى تأخر تأهيل الأرصفة وتباطؤ تفعيل السفن.

عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع

وتسائل عضو مجلس النواب: لدينا سفن راسية وغاز مسال متاح فلماذا انكشفنا؟، مطالبا بالكشف عن أسباب عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع رغم وضوح الخطة الزمنية، وكذلك أسباب بقاء "أنرجيوس باور" و"إسكيمو" خارج الخدمة.

ووجه النائب سؤالا بشأن غياب "أرطغل غازي" رغم إدراجها ضمن الخطة، وكذلك سبب تضمين وحدة خامسة لم يتم التعاقد عليها أصلًا.

حجم الفاقد الاقتصادي الناتج عن تخفيض إمدادات الغاز خلال يونيو

وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن حجم الفاقد الاقتصادي الناتج عن تخفيض إمدادات الغاز خلال يونيو، متسائلا عن ما إذا تم فتح تحقيق فني أو داخلي بشأن هذه الإخفاقات التي تمس الأمن الطاقي للدولة؟.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.