السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تحرك برلماني بشأن إخفاق البترول لتأمين الغاز خلال صيف 2025

سؤال للحكومة بشأن
سؤال للحكومة بشأن أزمة تخفيض إمدادات الغاز

 توجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن الإخفاق في تنفيذ خطة تأمين الغاز خلال صيف 2025، وتبعات ذلك على إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.

تخفيض إمدادات الغاز 

 وأشار النائب، إلى أن  تخفيض إمدادات الغاز مؤخرًا أثر بشكل مباشر على عدد من الصناعات الحيوية، وعلى رأسها صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

وزارة البترول فشلت في الالتزام بخطتها بشأن تأمين إمدادات الغاز

واتهم إمام، وزارة البترول بالفشل في الالتزام بالخطة التي أعلنتها بداية العام، والتي تضمنت تشغيل أربع وحدات تغويز عائمة لتغطية شهور الذروة الصيفية.

فجوة في احتياجات مصر من الغاز الطبيعي

وقال عضو مجلس النواب: الواقع التنفيذي أظهر فجوة واضحة بين ما تم الإعلان عنه وما تحقق فعليًا، إذ لم تعمل سوى وحدة واحدة فقط ("هوغ جالين")، بينما بقيت وحدات أخرى كـ"أنرجيوس باور" و"أنرجيوس إسكيمو" خارج الخدمة رغم جاهزيتهما، فيما لم تصل "أرطغل غازي" إلى مصر أصلًا، وجرى إدراج وحدة خامسة وهمية دون وجود تعاقد حقيقي بشأنها.

أزمة إدارية في توفير إمدادات الغاز

وأشار النائب، إلى أن ما حدث لا يمكن اختزاله في كونه نتيجة لعوامل إقليمية فقط، بل يُعد أزمة إدارية داخلية في تنفيذ خطة معلنة وممولة، خاصة بعد تجاهل التحذيرات السابقة التي صدرت في مارس الماضي من "مركز العدل للدراسات"، والتي نبهت إلى تأخر تأهيل الأرصفة وتباطؤ تفعيل السفن.

 عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع

وتسائل عضو مجلس النواب: لدينا سفن راسية وغاز مسال متاح فلماذا انكشفنا؟، مطالبا بالكشف عن أسباب عدم تشغيل وحدات التغويز الأربع رغم وضوح الخطة الزمنية، وكذلك أسباب بقاء "أنرجيوس باور" و"إسكيمو" خارج الخدمة.

ووجه النائب سؤالا بشأن غياب "أرطغل غازي" رغم إدراجها ضمن الخطة، وكذلك سبب تضمين وحدة خامسة لم يتم التعاقد عليها أصلًا.

حجم الفاقد الاقتصادي الناتج عن تخفيض إمدادات الغاز خلال يونيو

 وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن حجم الفاقد الاقتصادي الناتج عن تخفيض إمدادات الغاز خلال يونيو، متسائلا عن ما إذا تم فتح تحقيق فني أو داخلي بشأن هذه الإخفاقات التي تمس الأمن الطاقي للدولة؟.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغاز البترول تأمين الغاز إمدادات الغاز النواب

مواد متعلقة

البترول تواصل تعزيز البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف

الكهرباء تكشف خطة تجنب العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.. وجهود مكثفة لتوفير أمدادات محطات توليد التيار

قرار جديد من شركة أبوقير للأسمدة بعد توقف إمدادات الغاز للمصانع

الحكومة تكشف تطورات إمدادات الوقود وتؤكد: سفن جديدة لضخ الغاز ومضاعفة الإنتاج

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 21 يونيو 2025

قتلى وإصابات بالآلاف، أحدث إحصاء لضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

المزيد

انفوجراف

بعد لفت الأنظار إليه بكأس العالم للأندية.. أرقام إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو البرازيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني: مقتل عالم نووي في هجوم إسرائيلي إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت 10 مسيرات منذ الصباح