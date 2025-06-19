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أخبار مصر

البترول تواصل تعزيز البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف

البترول، فيتو
البترول، فيتو

 تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية استعداداتها لتجهيز البنية التحتية اللازمة لضمان استدامة وكفاءة إمدادات الغاز، في إطار جهودها المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وتلبية الطلب المتزايد خلال موسم الصيف.

وأجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء العين السخنة، تابع خلالها أعمال تجهيز سفينة التغييز "ENERGOS ESKIMO"، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لزيادة مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

إدخال سفينة تغويز ثالثة لتأمين إمدادات الغاز 

وتمثل السفينة الجديدة ثالث وحدات التغييز التي تعتمد عليها الوزارة ضمن منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز، خاصة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية، وذلك عبر استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على موقف تقدم الأعمال الفنية والتعديلات الخاصة بالسفينة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، ووجّه بالإسراع في إنهاء التجهيزات الفنية اللازمة، تمهيدًا لربط وحدة التغييز الجديدة بالميناء خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يدعم قدرات المنظومة الوطنية للغاز الطبيعي المسال، ويعزز تأمين الوقود بشكل آمن ومستدام.

وشدد المهندس كريم بدوي على ضرورة الالتزام الكامل بكافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،  والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.

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