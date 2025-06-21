علاج الإسهال في البيت، بوصفات طبيعية وأعشاب في أسرع وقت

علاج الإسهال في البيت، الإسهال من الأعراض الشائعة التي قد تصيب الجميع في أي وقت، وهو ليس مرضًا بحد ذاته، بل عرض لحالة صحية كامنة.



يتمثل الإسهال في خروج براز رخو أو مائي أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وقد يكون مصحوبًا بمغص، غازات، غثيان، أو حتى حمى.



على الرغم من أن الإسهال غالبًا ما يكون قصير الأمد ويختفي من تلقاء نفسه خلال يوم أو يومين، إلا أنه يمكن أن يسبب ازعاجًا كبيرًا وخطر الجفاف، خاصة عند الأطفال وكبار السن.



لذلك من المهم معرفة كيفية علاجه في البيت بسرعة وفعالية باستخدام وسائل طبيعية وآمنة.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الإسهال حالة مزعجة لكنها غالبًا غير خطيرة، ويمكن علاجها في المنزل بسرعة باتباع نظام غذائي مناسب.

أولًا: أسباب الإسهال الشائعة

وأشارت الدكتورة هدى، إلى أنه قبل الحديث عن علاج الاسهال، من الضروري فهم الأسباب المحتملة للإسهال، ومنها ما يلي:

العدوى البكتيرية أو الفيروسية مثل فيروس الروتا والنوروفيروس.

تناول أطعمة ملوثة أو غير نظيفة.

تسمم غذائي نتيجة لحوم أو ألبان فاسدة.

تغييرات في النظام الغذائي أو الحساسية تجاه أنواع معينة من الطعام.

القلق والتوتر النفسي.

تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.

مشاكل صحية مزمنة مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض كرون.

ثانيًا: علاج الإسهال في المنزل بسرعة



وصفات طبيعية للاسهال

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، أفضل وصفات طبيعية لعلاج الاسهال في البيت، وفي أسرع وقت.

1. شرب كميات كافية من السوائل

أهم خطوة في علاج الإسهال هي تعويض السوائل والأملاح المفقودة لتفادي الجفاف. من السوائل المفيدة:

الماء النقي.

محلول الجفاف المنزلي: يمكن تحضيره بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح و6 ملاعق صغيرة من السكر إلى لتر ماء.

ماء الأرز المغلي.

شاي الأعشاب مثل شاي البابونج أو النعناع.

الحساء الخفيف مثل شوربة الدجاج بدون دهون.

تجنب المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والكافيين لأنها قد تزيد الإسهال سوءًا.

2. اتباع نظام غذائي خفيف وسهل الهضم

خلال فترة الإسهال يجب تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة، والاعتماد على أطعمة تساعد على تماسك البراز مثل:

الموز: غني بالبوتاسيوم ويساعد على تعويض المعادن.

الأرز الأبيض المسلوق: سهل الهضم ويقلل من حركة الأمعاء.

التفاح المبشور أو المهروس: يحتوي على البكتين المفيد لتقوية جدار الأمعاء.

الخبز المحمص أو التوست الأبيض.

البطاطس المسلوقة بدون زبدة أو دهون.

يُنصح بتجنب الحليب ومشتقاته مؤقتًا، لأنها قد تسبب تهيجًا للمعدة أثناء نوبات الإسهال.

3. استخدام الأعشاب الطبيعية

تتوفر مجموعة من الأعشاب التي لها خصائص مهدئة للأمعاء وقابضة تساعد في علاج الإسهال، مثل:

شاي البابونج: يقلل التقلصات ويهدئ التهابات الأمعاء.

الزنجبيل: يُحضر كشاي أو يُضاف للماء المغلي، فعال ضد الغثيان والمغص.

النعناع: يقلل من الغازات والانقباضات.

مغلي أوراق التوت: يحتوي على مركبات قابضة تساعد على تقليل الإسهال.

4. الراحة الجسدية والنفسية

الجسم يحتاج إلى طاقة لمحاربة العدوى أو التوتر المسبب للإسهال، لذا من المهم:

الراحة في السرير.

تقليل المجهود البدني.

الاسترخاء وتجنب القلق.

5. البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تدعم صحة الأمعاء، ويمكن الحصول عليها من:

الزبادي الطبيعي (إذا لم يسبب مشاكل).

كبسولات البروبيوتيك المتوفرة في الصيدليات.

الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي أو مخلل الملفوف (باعتدال).

ثالثًا: متى يجب استشارة الطبيب؟



رغم أن الإسهال في أغلب الأحيان يمكن علاجه منزليًا، إلا أن هناك حالات تتطلب التدخل الطبي، ومنها:

استمرار الإسهال أكثر من 3 أيام دون تحسن.

وجود دم في البراز أو لونه أسود.

ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38.5 درجة مئوية.

علامات الجفاف الشديد مثل جفاف الفم، قلة التبول، دوخة.

الإسهال عند الرضع أو كبار السن أو الحوامل.

أعشاب طبيعية لعلاج الاسهال

رابعًا: نصائح للوقاية من الإسهال مستقبلًا



غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

التأكد من طهي اللحوم جيدًا.

تجنب تناول الطعام المكشوف أو من مصادر غير موثوقة.

حفظ الطعام في الثلاجة لتفادي تلفه.

تناول البروبيوتيك بشكل دوري لتقوية المناعة المعوية.

وأخيرًا تلفت الدكتورة هدى، إلى أنه يمكن تجنب الإصابة بالاسهال مستقبلًا. لكن لا يجب التهاون في حال ظهور علامات الجفاف أو استمرار الأعراض، فالتدخل الطبي حينها ضروري.

وإذا تم تطبيق هذه النصائح بعناية، فغالبًا ما يمكن التحكم في الإسهال والتعافي منه خلال 24 إلى 48 ساعة دون الحاجة لأدوية.



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