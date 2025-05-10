منها الإسهال والحمى، أعراض النزلة المعوية وطرق علاجها في المنزل

تعد النزلة المعوية هي التهاب يصيب الجهاز الهضمي، وتحديدًا المعدة والأمعاء، وغالبًا ما تكون ناجمة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، وقد تسبب مجموعة من الأعراض غير المريحة.

أعراض النزلة المعوية

وتتفاوت حدة الأعراض من شخص لآخر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل:

الإسهال: وهو خروج براز رخو أو مائي بشكل متكرر، وقد يكون مصحوبًا بتقلصات في البطن.

القيء: وهو إخراج محتويات المعدة عن طريق الفم، وقد يحدث عدة مرات في اليوم.

الغثيان: وهو الشعور بالرغبة في التقيؤ، وقد يسبق القيء أو يحدث بدونه.

آلام وتقلصات في البطن: قد تكون خفيفة أو شديدة وتأتي على شكل موجات.

الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم، وعادة ما تكون خفيفة إلى متوسطة.

الصداع: شعور بالألم في الرأس.

آلام في العضلات: شعور بالتعب والإرهاق مع آلام في مختلف أنحاء الجسم.

فقدان الشهية: عدم الرغبة في تناول الطعام.

الجفاف: وهو نقص السوائل في الجسم، ويمكن أن يظهر على شكل جفاف الفم واللسان، وقلة التبول، والدوخة.

أسباب النزلة المعوية

هناك عدة أسباب محتملة للنزلة المعوية، ولكن الأكثر شيوعًا هي:

العدوى الفيروسية: مثل فيروس الروتا والنوروفيروس، وهي من أكثر الأسباب شيوعًا خاصة لدى الأطفال. تنتشر هذه الفيروسات بسهولة عن طريق الاتصال المباشر أو تناول طعام أو شراب ملوث.

العدوى البكتيرية: مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والكامبيلوباكتر. غالبًا ما تنتقل عن طريق تناول طعام غير مطبوخ جيدًا أو ملوث.

الطفيليات: مثل الجيارديا والأميبا. يمكن أن تنتقل عن طريق المياه أو الطعام الملوث.

التسمم الغذائي: يحدث نتيجة تناول طعام ملوث بالسموم التي تنتجها بعض أنواع البكتيريا.

بعض الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية آثارًا جانبية على الجهاز الهضمي تؤدي إلى أعراض مشابهة للنزلة المعوية.

حالات طبية أخرى: في حالات نادرة، قد تكون أعراض النزلة المعوية علامة على مشكلة صحية أخرى.

العلاج المنزلي للنزلة المعوية

في معظم الحالات، تكون النزلة المعوية خفيفة وتتحسن من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. يركز العلاج المنزلي على تخفيف الأعراض ومنع الجفاف:

الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب الكثير من السوائل الصافية مثل الماء، ومحلول معالجة الجفاف الفموي المتوفر في الصيدليات (خاصة للأطفال وكبار السن)، وشوربة الدجاج الصافية، ومشروبات الزنجبيل غير المحلاة، ومن الضروري تجنب المشروبات السكرية والعصائر المركزة لأنها قد تزيد الإسهال سوءًا.

الراحة: الحصول على قسط كافٍ من الراحة لمساعدة الجسم على التعافي.

اتباع نظام غذائي لطيف: البدء بتناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم مثل الموز، والأرز الأبيض، وعصير التفاح، والخبز المحمص (BRAT). تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية ومنتجات الألبان والأطعمة الحارة والكافيين والكحول حتى تتحسن الأعراض.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، حاول تناول كميات صغيرة من الطعام على فترات متقاربة.

مضادات الإسهال التي لا تستلزم وصفة طبية: يمكن استخدامها لتخفيف الإسهال الخفيف إلى المتوسط لدى البالغين، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها للأطفال.

مسكنات الألم: يمكن استخدام الباراسيتامول لتخفيف الحمى والصداع وآلام العضلات، ولكن تجنب استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين) لأنها قد تهيج المعدة.

مراقبة الأعراض: انتبه لأي علامات تدل على تفاقم الحالة أو الجفاف الشديد، مثل عدم التبول لفترة طويلة، والدوخة الشديدة، وجفاف الفم الشديد، والدم في البراز أو القيء.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

على الرغم من أن معظم حالات النزلة المعوية تتحسن من تلقاء نفسها، إلا أنه من المهم طلب المساعدة الطبية في الحالات التالية:

إذا استمر الإسهال لأكثر من بضعة أيام (أكثر من يومين للأطفال).

إذا كان هناك دم في البراز أو القيء.

إذا كان هناك علامات تدل على الجفاف الشديد (مثل قلة التبول، والدوخة الشديدة، وجفاف الفم واللسان، وسرعة ضربات القلب).

إذا كانت الحمى مرتفعة (أكثر من 39 درجة مئوية) أو استمرت لأكثر من يومين.

إذا كان هناك ألم شديد في البطن.

إذا كان المريض رضيعًا أو طفلًا صغيرًا أو مسنًا أو يعاني من حالات طبية مزمنة.

إذا كان هناك قيء مستمر يمنع شرب السوائل.

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