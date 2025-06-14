ريفر بليت يراهن على صفقة ريال مدريد المؤجلة في مونديال الأندية

يواجه ريفر بليت الأرجنتيني منافسة قوية مع مونتيري وأوراوا إلى جانب إنتر ميلان وصيف نسخة دوري أبطال أوروبا 2025 لخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مونديال الأندية .

ويتواجد فريق ريفر بليت بقيادة مدربه مارسيلو جاياردو ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إنتر ميلان، ومونتيري المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز.

جدول مباريات المجموعة الخامسة في مونديال الأندية



الثلاثاء 17 يونيو

ريفر بليت ضد أوراوا ريد دايموندز- 10 مساءَ

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الأحد 22 يونيو

ريفر بليت ضد مونتيري - 4 صباحًا

الخميس 26 يونيو



إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

أوراوا ريدز ضد مونتيري - 4 صباحًا

صفقة ريال مدريد المؤجلة

ويراهن ريفر بليت علي نجمه الشاب فرانكو ماستانتونو والذي سيكمل معه بطولة كأس العالم للأندية رفقة الفريق رغم بيعه إلي ريال مدريد .

ويعد ريفر بليت الأكبر في متوسط العمر في البطولة بالتساوي مع أتليتكو مدريد الاسباني.

ويعتبر ماستانتونو الذي يبلغ من العمر 17 عاما أهم لاعب في الفريق وحطم أرقاما قياسية.

ويعد اللاعب هو ثالث أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ ريفر بليت بسن 16 عاما و5 أشهر و14 يوما بعد عمر روسي وماتيو موساشيو.

كما يعد أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت بعدما سجل هدفا ضد فريق إكسكورسيونيستاس في بطولة كأس الأرجنتين في 7 فبراير 2024.

وأصغر لاعب يفوز بلقب مع ريفر بليت، بعد فوزه بكأس السوبر الأرجنتيني بفضل الفوز 2-1 على إستوديانتيس في سن 16 عاما و6 أشهر و18 يوما.

كما يعتبر أصغر لاعب يشارك مع ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام، وأصغر لاعب يسجل هدفا لريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

كما يعد رابع أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كوبا ليبرتادوريس عمره 16 سنة و8 أشهر و10 أيام.

ومنذ أيام، وبعمر 17 عاما و9 أشهر أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية في تاريخ منتخب الأرجنتين بعدما شارك كبديل ضد تشيلي في الفوز 1-0.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منتصف يونيو وتستمر حتى 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

وتم تقسيم الفرق إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة أندية قوية مثل ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى 5 أندية عربية تمثل قارات أفريقيا وآسيا، وهي العين الإماراتي والأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي والوداد المغربي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى:

بالميراس (البرازيل) -بورتو (البرتغال) -الأهلي (مصر) - إنتر ميامي (الولايات المتحدة).

المجموعة الثانية

باريس سان جيرمان (فرنسا) -أتلتيكو مدريد (إسبانيا) -بوتافوغو (البرازيل) - سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة).

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) -أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) -بنفيكا (البرتغال) -بوكا جونيورز (الأرجنتين).

المجموعة الرابعة:

تشيلسي (إنجلترا) لوس أنغلوس إف سي (الولايات المتحدة) - الترجي (تونس) - فلامنغو (البرازيل).



المجموعة الخامسة:

إنتر ميلان (إيطاليا) - أوراوا ريد دياموندز (اليابان) - مونتيري (المكسيك) - ريفر بليت (الأرجنتين).

المجموعة السادسة:

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - بروسيا دورتموند (ألمانيا) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية) - فلومينينسي (البرازيل).

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي (إنجلترا) - الوداد البيضاوي (المغرب) - العين (الإمارات)- يوفنتوس (إيطاليا).

المجموعة الثامنة

ريال مدريد (إسبانيا) - الهلال (السعودية) - باتشوكا (المكسيك) - ريد بول سالزبورغ (النمسا).

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