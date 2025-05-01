موهوب ريفر بليت يُفضل ريال مدريد على مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن أحد أبرز المواهب الشابة في أمريكا الجنوبية وضع نادي ريال مدريد في مقدمة اهتماماته، مفضلا الانتقال إلى العملاق الإسباني على حساب أي عروض أخرى من أوروبا، من بينها عرض محتمل من مانشستر يونايتد.

فرانكو ماستانتونو على رادار ريال مدريد

ويعد فرانكو ماستانتونو، لاعب وسط ريفر بليت، من أكثر اللاعبين الواعدين في القارة، وقد جذب أنظار أندية النخبة في أوروبا بفضل تألقه المبكر مع الفريق الأرجنتيني.

وبحسب ما ذكرته شبكة "TyC Sports"، فإن ماستانتوونو أبلغ ممثلي مانشستر يونايتد عبر وكيله بأنه لم يحسم مستقبله بعد، لأنه ينتظر تواصلا رسميا من ريال مدريد، الذي يعد خياره الأول.

أرقام فرانكو ماستانتونو

وأفادت الشبكة بأن ماستانتونو (17 عاما) لا يخفي رغبته في السير على خطى مواهب أمريكا الجنوبية الذين لمعوا في صفوف الريال، مثل فينيسيوس جونيور، رودريجو، وإندريك، وهو ما قد يعطل خطط مانشستر يونايتد لضمه في الصيف المقبل.

يذكر أن ماستانتونو بات في فبراير 2024 أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، حين هز الشباك بعمر 16 عاما و5 أشهر و25 يوما فقط، كما شارك مع منتخبات الأرجنتين تحت 17 و21 عاما.

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