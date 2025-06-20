تخصيص أماكن لعرض المنتجات اليدوية لطلاب التربية النوعية بأسيوط

استقبل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وذلك في لقاء عقد بقاعة الصالونات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المحافظ على التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، دعمًا لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالباسط، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة منى مصطفى، مدرس الأشغال الفنية، إلى جانب عدد من طلاب وطالبات الكلية.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بلقاء الطلاب، مثمنًا مشاركتهم المتميزة في الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظة، من بينها المعرض الفني "قضايا" الذي أُقيم مؤخرًا بقصر ثقافة أسيوط، ومسابقة تصميم منافذ بيع السلع الغذائية كما أشاد بدور جامعة أسيوط كمؤسسة أكاديمية رائدة بصعيد مصر، تضم نخبة من العلماء والمبدعين، وعلى رأسها الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ أسيوط إلى مداخلات الطلاب، وناقش معهم عددًا من القضايا المجتمعية، مؤكدًا أهمية استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ أفكار ومبادرات شبابية تخدم المجتمع وتعزز من روح الانتماء، مع ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للطلاب في مشروعات التنمية بالمحافظة.

تخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب التربية النوعية

ووجه محافظ أسيوط بتخصيص أماكن لعرض منتجات الطلاب اليدوية والفنية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض بمركز الفتح لإنشاء صوبة زراعية متعددة الأدوار باسم "دفعة 2025" بمشاركة طلاب كلية الزراعة، وتشجيع حملات التشجير وزراعة الأشجار المثمرة والطبية وزينة الشوارع والميادين، فضلًا عن إشراك طلاب قسم الآثار في تطوير طريق آثار مير ومحمية الوادي الأسيوطي، في إطار جهود رفع الوعي البيئي والمجتمعي.

كما دعا محافظ أسيوط طلاب الجامعة للمشاركة في زيارات ميدانية للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي الوطني والانتماء ومتابعة الإنجازات على أرض الواقع.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبدالمولى بالتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة، والذي ينعكس إيجابيًا على الطلاب والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات بالتنسيق مع المحافظة لفتح منافذ بيع بشارع المدن الجامعية لعرض منتجات الطلاب ومشروعاتهم الإبداعية، بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات صغيرة مدرّة للدخل.

فيما أعربت الدكتورة ياسمين الكحكي عن تقديرها لجهود محافظ أسيوط ودعمه المستمر لطلاب الكلية، مشيدة بإطلاقه مسابقة لتصميم منفذ بيع وعلامة تجارية تدرج ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، معتبرة أن ذلك يعكس إيمانه بقدرات الشباب ودورهم في التنمية.

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