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خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي: إيران تعافت من ضرباتنا واستعادت تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وتفعيل الصواريخ المضادة للطائرات

تفعيل أنظمة الدفاع
تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران، فيتو

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، السبت، إن إيران بدأت بإعادة ترميم منظوماتها الدفاعية بعد الضربات التي تعرضت لها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن طهران استعادت تشغيل أنظمة الرصد الجوي وأعادت تفعيل بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد المسؤول الإسرائيلي أن "إيران تملك منظومات رصد فعالة وقد عادت لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات في مناطق معينة"، في إشارة إلى محاولة استعادة السيطرة على أجوائها بعد سلسلة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية وحيوية.

ولفت إلى أن "إيران ستتعافى من الضربات التي وجهناها"، مضيفًا أن "هناك مؤشرات واضحة على شروع الإيرانيين في ترميم قدراتهم الدفاعية، لا سيما في مجال الدفاع الجوي".

جاء ذلك في الوقت الذي أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات قوية في تل أبيب وغرب القدس، بعد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران.

وذكر موقع "جلوبال" العبري أنه تم إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران، فجر السبت، تمكن بعضها من اختراق الدفاعات الجوية ولم يتم اعتراضها.

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مسؤول عسكري إسرائيلي أنظمة الرصد الجوي بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات الهجمات الإسرائيلية

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