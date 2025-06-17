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تنسيق الجامعات 2025، قواعد التوزيع الجغرافي في التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو
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تنسيق الجامعات 2025، أيام قليلة وينطلق ماراثون تنسيق القبول بالجامعات 2025، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، ويبدأ الطلاب في التفكير في الكلية المناسبة لهم من حيث التخصص أو الوظيفة المستقبلية.

وعلى الطلاب معرفة قواعد تنسيق القبول بالجامعات، قبل البدء في عملية التنسيق وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن أهم تلك القواعد قواعد التوزيع الجغرافي، التي نستعرضها في السطور التالية.

 

قواعد التوزيع الجغرافي 2025

قسم المجلس الأعلى للجامعات قواعد التوزيع الجغرافي إلى 3 أقسام (أ،ب،ج) بناء على قربها من محل إقامة الطالب، بحيث يكن مطلوبًا من الطالب اختيار الكليات وفق المنطقة أ أولًا في الرغبات، تليها المنطقة ب، ثم المنطقة ج التي تتضمن باقي الجامعات.

ما هي قواعد التوزيع الجغرافي (أ وب وج) في تنسيق الجامعات

  • أولا المجموعة (أ):

تشمل الجامعات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية، وقد تتضمن أكثر من جامعة إذا كانت الإدارة تقع على مسافة متساوية من أكثر من جامعة.

  • ثانيا المجموعة (ب):

تشمل جامعات تقع بالقرب من إدارة الطالب التعليمية، ولا يوجد فرق في الاختيار بينها.

  • ثالثا المجموعة (ج):

تشمل بقية الجامعات التي بها كليات للقطاع الذي يدرسه الطالب، ويمكن للطالب اختيار أي منها بالتساوي.

ملاحظات هامة يجب مراعاتها في قواعد التوزيع الجغرافي

هناك بعض الملاحظات الهامة التي يجب على الطالب معرفتها أثناء تسجيل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني وهي كالتالي:

  • يُعفى طلاب مدارس المتفوقين (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي.
  • بعض الكليات مثل هندسة البترول وهندسة الطاقة لا تخضع لقواعد التوزيع الجغرافي.
  • يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي عند تنسيق الجامعات لتجنب الاغتراب الزائد للطلاب.

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