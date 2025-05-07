مدير تعليم الجيزة يكرم عددًا من طلاب الدمج المتميزين في التعليم الفني

كرّم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عددًا من طلاب الدمج المتميزين في التعليم الفني، وذلك تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي والمهني.

أُقيمت الاحتفالية بحضور عبير حسين، مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم الفني والتربية الخاصة، حيث ساد الحفل أجواء من الفخر والدفء والدعم الحقيقي لجهود الطلاب المتميّزين.

وأكد عطية في كلمته أن هذا التكريم لا يقتصر على كونه لحظة احتفاء، بل يُعد رسالة قوية بأن التعليم الفني متاح للجميع، وأن طلاب الدمج يمتلكون قدرات وإرادة تؤهلهم لتحقيق النجاح متى توفرت لهم بيئة تعليمية دامجة وداعمة. وشدد على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا متزايدًا بملف دمج ذوي الهمم في العملية التعليمية، مع التركيز على التعليم الفني كأحد ركائز التمكين المهني.

وأشاد عطية بالدور الحيوي الذي تلعبه إدارات التعليم الفني والتربية الخاصة، مثنيًا على جهود عبير حسين في دعم وتمكين طلاب الدمج، ومؤكدًا أن هذه النماذج المشرفة هي مصدر فخر لكل بيت مصري، ودليل على أن التحديات لا تُعيق النجاح.

واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب وسط تصفيق الحضور، مع التأكيد على استمرار دعم المديرية لكل طالب طموح، بما يعزز الدمج الحقيقي ويجسد مفهوم تعليم لا يُقصي أحدًا.

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