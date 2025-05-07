الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير تعليم الجيزة يكرم عددًا من طلاب الدمج المتميزين في التعليم الفني

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة يكرم عددًا من طلاب الدمج المتميزين، فيتو

كرّم سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عددًا من طلاب الدمج المتميزين في التعليم الفني، وذلك تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي والمهني.

أُقيمت الاحتفالية بحضور عبير حسين، مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم الفني والتربية الخاصة، حيث ساد الحفل أجواء من الفخر والدفء والدعم الحقيقي لجهود الطلاب المتميّزين.

وأكد عطية في كلمته أن هذا التكريم لا يقتصر على كونه لحظة احتفاء، بل يُعد رسالة قوية بأن التعليم الفني متاح للجميع، وأن طلاب الدمج يمتلكون قدرات وإرادة تؤهلهم لتحقيق النجاح متى توفرت لهم بيئة تعليمية دامجة وداعمة. وشدد على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا متزايدًا بملف دمج ذوي الهمم في العملية التعليمية، مع التركيز على التعليم الفني كأحد ركائز التمكين المهني.

وأشاد عطية بالدور الحيوي الذي تلعبه إدارات التعليم الفني والتربية الخاصة، مثنيًا على جهود عبير حسين في دعم وتمكين طلاب الدمج، ومؤكدًا أن هذه النماذج المشرفة هي مصدر فخر لكل بيت مصري، ودليل على أن التحديات لا تُعيق النجاح.

واختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات التقدير على الطلاب وسط تصفيق الحضور، مع التأكيد على استمرار دعم المديرية لكل طالب طموح، بما يعزز الدمج الحقيقي ويجسد مفهوم تعليم لا يُقصي أحدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملية التعليمية بيت مصر بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة مدير تعليم الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ 4 أحياء حيوية

المركز القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات

مشروع أزولا مصر.. ذهب مصر الأخضر، فعاليات المنصة المحلية بالبحيرة لمواجهة التغيرات المناخية

ماراثون الأهرامات في مصر يحتل المركز الأول عالميا كأروع مسار جري

غلق ورشة مخالفة تسببت في إزعاج السكان بالعمرانية (صور)

محافظ الجيزة يوجه بدعم مربي الدواجن في أطفيح وإزالة سور مخالف بالحوامدية

نائب محافظ الجيزة يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المنوات

وزيرة البيئة تشارك بالاجتماع الوزاري للمناخ بكوبنهاجن استعدادًا لـ COP30

الأكثر قراءة

شاهد بث مباشر مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025

الزمالك يكرم بيسيرو بعد توجيه الشكر له (صور)

دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

هل تفكر الحكومة في سحب مشروع قانون الإيجار القديم؟، مدبولي يحسم الجدل

بسبب السرعة الزائدة، مقطورة تدهس عدة سيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

الاتحاد يقلب الطاولة علي النصر ويفوز 2/3 في الدوري السعودي

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته، محطات مهمة في حياة مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

أمين الفتوى: دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص أكاديمي ليست حرامًا بشرط

لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية