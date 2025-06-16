نواب المحافظين يتفقدون مركز "حسن حلمي" لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، لقاءً تنسيقيًا مع نواب المحافظين بقاعة مركز حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لبحث تعزيز التعاون المثمر وتبادل الخبرات بين المحافظات، واستعراض المشروعات والتجارب الرائدة للمحافظة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

حيث عرضت نائب محافظ الوادى الجديد، مشروعات التعاون والتوأمة مع عدد من المحافظات، للاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات السابقة في تنفيذ هذه المشروعات بالمحافظة، وعلى رأسها نقل تجربة تنفيذ مجمع المصالح الحكومية للمحافظات وإتاحة كافة البيانات اللازمة حول الإجراءات التنفيذية، وكذلك مشروع إنشاء جهاز معلومات شبكات المرافق بالتعاون مع محافظة أسوان، كما أشارت إلى الشراكات الدولية المنفذة مع عدد من الجهات ذات الخبرة في مجالات التنمية البشرية والمستدامة ومنها منظمة اليونسكو والجايكا واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

واختتمت نائب المحافظ، اللقاء، بتقديم خالص الشكر والتقدير للنواب لتلبية دعوة الزيارة والتعاون الدائم في ملفات العمل المشترك، متمنية أن تكون هذه الزيارة بداية لسلسلة من الزيارات التي يجريها نواب المحافظين لكافة المحافظات المصرية.

وعقب اللقاء، تفقد النواب مكونات المركز التي تشمل العيادات التخصصية، ووحدات التأهيل للإعاقات المختلفة والعلاج الطبيعي والعلاج عن بُعد وخدمات التأهيل النفسي والاجتماعي، وتنمية القدرات والمهارات، مشيدين بهذا النموذج الفريد في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم دمجهم في المجتمع.

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