تشكيل مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

كشف فريقا تشيلسي وفلامنجو البرازيلي عن تشكيل المباراة التي ستنطلق ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل فلامنجو ضد تشيلسي

تشكيل تشيلسي ضد فلامنجو

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية كلًا من فلامينجو، تشيلسي، الترجي، لوس أنجلوس.

تشيلسي يفوز على لوس انجلوس

انتهت مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي ضد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل بيدرو نيتو هدف تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

فلامنجو فوز على الترجي التونسي

وفاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي

يصطدم تشيلسي، بفلامينجو البرازيلي اليوم الجمعة 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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