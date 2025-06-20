الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

تشيلسي
تشيلسي

كشف فريقا تشيلسي وفلامنجو البرازيلي عن تشكيل المباراة التي ستنطلق ضمن الجولة الثانية من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل فلامنجو ضد تشيلسي 

تشكيل تشيلسي ضد فلامنجو

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو الحالي و13 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية كلًا من فلامينجو، تشيلسي، الترجي، لوس أنجلوس.

تشيلسي يفوز على لوس انجلوس

انتهت مباراة فريق تشيلسي الإنجليزي ضد لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم بمدينة أتلانتا الأمريكية، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل بيدرو نيتو هدف تشيلسي في الدقيقة 34، وأضاف إنزو فرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

فلامنجو فوز على الترجي التونسي

وفاز فريق فلامنجو البرازيلي على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت فجر اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة تشيلسي وفلامنجو البرازيلي

 يصطدم تشيلسي، بفلامينجو البرازيلي اليوم الجمعة 20 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحدة الأمريكية ت تشكيل تشيلسي تشكيل تشيلس بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

مجموعة الأهلي، موعد مباراة بالميراس مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

مدرب الترجي يتحدث عن المشاركة في كأس العالم للأندية

مونديال الأندية، هاري كين يتحدث عن صدام بايرن ميونخ وبوكا جونيورز

الصفقة المنتظرة، نجم ألمانيا يجتاز الكشف الطبي في ليفربول

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

بوتين: العالم يتجه إلى حرب عالمية ثالثة

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

توقف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي بسبب الظروف الجوية

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الجمعة 20-6-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية، تعرف عليها

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة ومفرحة قادمة

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

المزيد
الجريدة الرسمية