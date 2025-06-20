السبت 21 يونيو 2025
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رياضة

تحديد أول الفرق المودعة لـ مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كأس العالم للأندية، تحدد هوية أول الفرق المغادرة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، لأول مرة.

وأصبح فريق أوكلاند سيتي أول الفرق التي ودعت منافسات كأس العالم للأندية، قبل جولة من نهاية دور المجموعات، حسبما أعلن فيفا عبر موقعه الرسمي.

جاء خروج أوكلاند سيتي بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة على يد بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بستة أهداف دون رد.

وتُعد تلك الهزيمة هي الثانية لـ أوكلاند سيتي في النسخة الحالية من البطولة، بعدما خسر بنتيجة مذلة أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى، بعشرة أهداف دون رد.


وظل رصيد أوكلاند سيتي خاليًا من النقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة الثالثة، التي يتصدرها بنفيكا مؤقتًا بأربعة نقاط، لحين خوض مباراة بايرن ميونخ وبوكا جونيورز.

 

وانطلقت منافسات كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقًا، فجر الأحد الماضي وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي  في المباراة الافتتاحية، سلبيًا بدون أهداف.

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