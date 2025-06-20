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رياضة

الصفقة المنتظرة، نجم ألمانيا يجتاز الكشف الطبي في ليفربول

فيرتز
فيرتز

 كشفت تقارير صحفية أن الدولي الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الألماني، اجتاز الكشف الطبي قبل الانضمام إلى صفوف ليفربول.

 

فيرتز يجتاز الكشف الطبي 

 وقال الإيطالي فابرزيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا إن فيرتز وصل إلى ليفربول واجتاز الكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي. 

 

قيمة انتقال فيرتز إلى ليفربول 

 وتردد أن ناديي ليفربول وليفركوزن اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 150 مليون يورو، شاملة الحوافز المالية الإضافية.

ولمع فيرتز بصفوف ليفركوزن في آخر موسمين، حيث ساهم في تتويج فريقه بالثنائية المحلية عام 2024 وأصبح ركيزة أساسية في منتخب ألمانيا.

كما أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن الموسم المنصرم 2025 /2026.

 

المرشحون لجائزة الأفضل في البريميرليج
وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم 6 لاعبين، حيث جاء ثنائي ليفربول محمد صلاح وماك أليستر على رأس قائمة المرشحين.

بينما تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد أيضًا ضمن المرشحين، كما ضمت القائمة ديكلان رايس لاعب وسط فريق أرسنال.

ورغم الموسم السئ الذي قدمه فريق مانشستر يونايتد، إلا أن القائمة ضمت قائد الفريق برونو فيرنانديز، وأيضًا تواجد كول بالمر صانع ألعاب فريق تشيلسي.

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