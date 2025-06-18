"ريستارت" يقترب من تحقيق 70 مليون جنيه منذ طرحه بالسينمات

واصل فيلم “ريستارت” بطولة النجم تامر حسني تحقيق أرقام جيدة بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، حيث احتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات أمس الثلاثاء.

إيرادات فيلم ريستارت

وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه 69 مليونا و373 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني في موسم عيد الأضحى المبارك بعد فيلم “المشروع X” المتصدر.

قصة فيلم ريستارت

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.