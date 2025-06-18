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ثقافة وفنون

"ريستارت" يقترب من تحقيق 70 مليون جنيه منذ طرحه بالسينمات

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

واصل فيلم “ريستارت” بطولة النجم تامر حسني تحقيق أرقام جيدة بشباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، حيث احتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات أمس الثلاثاء.

إيرادات فيلم ريستارت 

وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه 69 مليونا و373 ألف جنيه، محتلا المركز الثاني في موسم عيد الأضحى المبارك بعد فيلم “المشروع X” المتصدر. 

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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