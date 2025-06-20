الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

صواريخ الصباح والمساء!

في ٣ أبريل الماضي كتبنا على ذات المنصة بعنوان "عن التدمير الوشيك لإيران"، قلنا فيه: إن العدوان على إيران قادم، وإنه قد يستهدف تغيير النظام في إيران، ولكنه سيستهدف البرنامج الصاروخي الإيراني، وليس النووي فقط!


لماذا قلنا ذلك؟ لأن الضربات الصاروخية الإيرانية التي جرت العام الماضي، والتي وقع البعض في فخ السخرية منها، بفعل ما أُرسل على التواصل من "كوميكس" صنعته اللجان الإلكترونية التابعة للعدو الصهيوني، لكننا وقتها قلنا إن الصواريخ بدّلت تمامًا نظرية الأمن الصهيوني إلى الأبد.. 

بعد أن ظلت لعقود طويلة تؤكد أن حدودها آمنة لا يقترب منها أحد، وأن أي حروب تدخلها تكون في أراضي الآخرين، وليس على أراضيها! وأي تأمل لهذه النظرية يجدها صحيحة، حيث خاض العدو كل حروبه خارج أراضيه، عدا صواريخ صدام حسين! نقول ذلك بغض النظر عن نتائج الحروب معه!


الصواريخ الإيرانية أنهت هذه النظرية.. وصنعت نظرية جديدة للاشتباك مع العدو، تقوم على إمكانية الحرب معه، ليس فقط داخل أراضيه، بل وحتى دون حدود مشتركة معه! ولذلك نتوقع في الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا عند دول عديدة بالرغبة في امتلاك منظومات صواريخ قصيرة أو طويلة المدى، حسب ما يؤدي إلى تحقيق أهدافها المحددة! أو وفقًا لرغبتها في ردع عدو أو أكثر! وهو ما قد يحيّد في لحظة ما التفوق الجوي الصهيوني، طالما أن ثمن استخدامه سيكون باهظًا!

 

صواريخ من سجيل!

داليا "الناقصة"!


الخلاصة: نسعد ويسعد المصريون والعرب بالصواريخ التي تنهال فوق العدو.. تزلزل كيانه كله.. وتكشف زيف الأمان الذي ظن المحتل أنه يعيش فيه.. وتنهيه إلى الأبد.. لكن، ورغم ذلك كله ومعه، علينا النظر بعمق لما يجري، وقد غيّر نظريات حربية استقرت لعشرات السنين.. بغض النظر تمامًا عن نتائج الحرب الحالية!
إنها صواريخ الصباح والمساء، التي تبهج، نعم.. لكنها غيّرت المعادلات كلها.. ونعم أيضًا!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجان الإلكترونية الضربات الصاروخية الصاروخي الإيراني النظام في إيران تغيير النظام في إيران الامن الصهيوني العدو الصهيوني إيران فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

مواد متعلقة

المفاجأة الإيرانية!

باكستان.. الرقم الأهم!

عن ضرب ديمونة!

حتي تكسب إيران الحرب!

إيران..الرد بهذه الطريقة أو الاستسلام!

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

مواعيد انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026 (إنفوجراف)

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلى ؟

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر الأرز اليوم الجمعة 20-6-2025 في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الحي الشعبي؟.. انهيار عقارات بحدائق القبة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«إنك أنت الأعلى»، الشعراوي يكشف البشرى بالنصر من الله لنبيه موسى على سحرة فرعون (فيديو)

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟، الأزهر يجيب

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة ومفرحة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية