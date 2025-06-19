صواريخ من سجيل!

محظوظ حيث شرحت قبل أيام مع الإعلامية القديرة عزة مصطفى قصة وتاريخ البرنامج الصاروخي الإيراني، منذ تأسيسه على يد المهندس الشاب حسن طهراني مقدم بدوافع الحرب العراقية الإيرانية، والذي اغتاله العدو الصهيوني في 2011.. وذكرنا عددًا من هذه الصواريخ كان في مقدمتها سجيل!



المقدمة السابقة ضرورية للدخول في المواجهات المستمرة على الأرض وفي الجو وفي غرف المؤسسات الدولية والحكومية في عدد من دول العالم.. فترامب صاحب الألف تصريح في اليوم حتى لا تعرف ماذا يريد تحديدًا، ينتهي به الخميس، وعلى لسان متحدثة البيت الأبيض، أنه أمامه أسبوعان ليقرر ماذا سيفعل في الحرب الدائرة.. هل سيدخلها إلى جانب نتنياهو أم لا..

بما يعني أن الكرة في ملعب إيران، التي عليها -ضمنًا- الاستسلام والدخول في التفاوض! ورغم العنجهية وغرور القوة والبلطجة في التصريحات السابقة وغيرها من تصريحات الأيام الماضية، فلا نعرف عن أي شيء ستتفاوض إيران إذا قررت الاستسلام!

على كل حال.. المشهد عسكريًا، ورغم قسوة الضربات التي تتلقاها إيران، إلا أن بعض ملامح استعادة توازن النظام الإيراني تتزايد من فاعلية أفضل مما بدت إيران عليه في دفاعها الجوي، وبدأنا نرى مسيرات تتساقط، وأغلب الهجمات الصهيونية تعتمد عليها، رغم الإيحاء الدائم من استخدام قوات جوية لمنح الاعتقاد بالسيطرة الجوية على الأجواء الإيرانية.. كذلك نشطت أجهزة المخابرات الإيرانية، وبدأنا نشاهد تساقط العديد من شبكات التجسس، وبعضها سيسقط بعضه!



الضربة التي وُجهت في صباح الخميس جيدة، أكدت وجود منصات كافية لضربات موسعة عند الضرورة، لكن الأهم على الإطلاق هو نوعية الصواريخ وقدرتها على اختراق دفاعات العدو مع إحداث أكبر تدمير ممكن، وهنا يكون الصاروخ، وهو فرط صوتي، بعشرة صواريخ باليستية أخرى!



العدو لا يعرف إلا هذه اللغة، واستخدام نوعية الصواريخ المذكورة رسالة للخسائر التي ستحدث في القواعد الأمريكية إذا دخلت أمريكا الحرب، وهي الصورة التي سيعملون لها في واشنطن ألف حساب.. فلا مخابئ على السفن، ولا حاملات الطائرات، ولا القواعد الثابتة في بعض الدول المجاورة لإيران، وبالتالي إحداث أكبر خسائر للعدو رسائل لآخرين، كما أنها تجهيز عملي لأول أوراق على أول مائدة مفاوضات مقبلة.. حتى لو كانت غدًا!



فلتكن كل الأهداف مشروعة.. كلها بلا خجل أو تردد أو لأي قيم مع عدو يقتل الناس والأطفال في طوابير الجوعى في غزة! فلتكن ضربات الصباح والمساء! لا ينبغي أن يرى المحتلون النور.. إلا داخل المخابئ! عليكم بصواريخ من سجيل وأخواتها!

وللحديث بقية.

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