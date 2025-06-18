الأربعاء 18 يونيو 2025
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داليا "الناقصة"!

العمالقة ممن كتبوا فيلم واسلاماه منذ أكثر من ستين عاما تقريبا (السيناريو كتبه روبرت اندروز لكن الحوار ل يوسف السباعي) ابدعوا في شخصية بلطاي التي شخصها الفنان الكبير فريد شوقي.. وفكرة الاختراق الذي يحدث  للمجتمعات من أشخاص نعتقد أنهم ينتمون لذات الوطن لهم ما لعموم أبناء الوطن من أهداف وأحلام وعليهم ما عليه من أعباء وتحديات!

 
الاختراق المعنوي ولو بالكلمة قديم إذن.. قدم القصة الأصلية للفيلم قبل الفيلم.. وسبق للشاعر الكبير بيرم التونسي أن أشار إليها في مسلسله الإذاعي الأسطوري الظاهر بيبرس وهكذا في أعمال كثيرة!
 

وتتكرر المأساة في كل عصر.. بمختلف الأشكال والصور والأدوات.. ومنهم هذه التي اختارت العمل مع من أقسم يمين الولاء لدولة العدو.. وتنخرط في مشروعه حتى صارت محل تساؤلات عديدة.. لحماسها العجيب وجرأتها التي لا تفسير لها إلا ظنها -وبعضه طبعا إثم- أنها تحت الحماية العظمي!

 
وتتغير الأحوال وتتبدل الأوضاع ويمنح الوطن فرصة المراجعات السياسية ويفتح باب التوبة الوطنية واسعا ليعود إلي صوابه وعقله من يعود.. وعاد الكثيرون بالفعل.. وظننا -وبعضه إثم أيضا- صحة توبتها، لكن وكما في قصة الضفدع والعقرب.. 

وقد أنقذ الضفدع العقرب من الغرق وحمله إلي الشاطئ.. وعند الشاطئ كان العقرب يضرب سمه في الضفدع.. وبعد نظرة عتاب وحسرة ودهشة يقول العقرب قولته الخالدة: إنه الطبع الذي يغلب التطبع!


وينتصر الطبع.. وتعود عقربة أو أفعي السياسة سيرتها الأولي.. تقدم خدماتها إلي عدو مصر الأول.. وتقف في الميادين السوشيالية كما وقف بلطاي، تريد تفكيك وحدتهم وتوجيه المصريين إلي الطريق الخطأ.. ليكونوا مع عدوهم الأبدي كما هي معه.. في لحظة احتشاد غير مسبوقة وهم يرون عدوهم الأبدي يتلقي الصفعات وأن دعواتهم استجيبت في الانتقام لإخوانهم في غزة ولهم.. 

لكنها تتلقي الصفعات يوميا معه.. ولكن لا حمرة للخجل ولا دماء في العروق ولا احساس في الوجدان..

 

المفاجأة الإيرانية!

باكستان.. الرقم الأهم!


شعبنا العظيم لم تتوقف مفرزته فكان حتي وباب التوبة الوطنية مفتوحا يرفض ويسخر ويتنبأ.. لكن الوطن يتطهر وكل في مكانه الذي يستحقه.. الوطن يلفظ أصحاب العقد المركبة والناقصون في التربية.. والتربية الوطنية تحديدا!
وإلى حيث ألقت!
إلى حيث ألقت!

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المراجعات التوبة باب التوبة شخصية بلطاي الوطن الوطنية فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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