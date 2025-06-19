بوتين: إيران لم تطلب المساعدة العسكرية من روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن إيران لم تطلب من روسيا أي مساعدة عسكرية.



وأضاف له في تصريحات له خلال لقاء رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2025"، أن موسكو كانت قد اقترحت سابقًا على طهران التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي، لكن الشركاء في إيران حينها لم يُبدوا اهتمامًا كبيرًا.

وقال الرئيس الروسي إن:"روسيا على تواصل دائم مع الشركاء الإيرانيين، مشيرًا إلى أن هذا التواصل جرى اليوم وسيتواصل في الأيام القليلة المقبلة".



وفي ليلة 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة.

وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".

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