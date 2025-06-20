الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

بوتين: حل المشاكل العالمية بشكل منفرد لم يعد ممكنا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن التحديات العالمية التي يواجهها العالم تتطلب استجابةً عالميةً شاملةً وغير مشروطة.

وأضاف: لم يعد من الممكن حل المشكلة بشكل منفرد، وخاصةً على حساب الآخرين، هذا وهم.

وتابع: وحدة العمل المشترك في إطار منظمة مثل البريكس، على سبيل المثال، وبعض الصيغ الأخرى، هو ما يضمن تقدم الحضارة الإنسانية جمعاء.

وأوضح الرئيس بوتين، أن روسيا لا تسعى لاستسلام أوكرانيا، بل تسعى للاعتراف بالوضع الذي تطور على الأرض.

كما أشار إلى أن روسيا تجري اتصالات مع الجانب الإيراني بشكل شبه يومي.

واختتم الرئيس بوتين: بالطبع نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز العلاقات داخل مجموعة البريكس، فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلداننا تريليون دولار، وهو في نمو مستمر.

 

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الرئيس الروسي أوكرانيا إيران بوتين فلاديمير بوتين مجموعة البريكس

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