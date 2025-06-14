السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب وبوتين يتفقان على ضرورة إنهاء الحرب بين إيران وإسرائيل

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له اليوم السبت: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  اتصل بي صباح اليوم السبت ليتحدث عن إيران واستغرقت المكالمة قرابة ساعة.

 

ترامب: بوتين يشعر مثلي أن الحرب بين إيران وإسرائيل ينبغي أن تنتهي

وأضاف ترامب: أن الرئيس الروسي يشعر مثلي أن هذه الحرب بين إيران وإسرائيل  ينبغي أن تنتهي.

وتابع ترامب: تحدثت مطولا مع بوتين عن الحرب بين إيران وإسرائيل،  وخصصنا وقتا أقل بكثير للحديث عن روسيا وأوكرانيا.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ عددا من نظرائه أن طهران ستكون مستعدة لاستئناف المفاوضات بعد الانتهاء من الرد على إسرائيل.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن  المحادثات بين إيران وأمريكا التي كان مقررا إجراؤها غدا الأحد في مسقط لن تنعقد.

 

الخارجية العمانية: المحادثات بين إيران وأمريكا المقرر إجراؤها الأحد لن تنعقد

ويأتي ذلك بعدما  أكد  وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلغاء المفاوضات النووية مع أمريكا، وأنه  "لا مبرر لها".

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية: “مواصلة المحادثات النووية بين إيران وأمريكا لا مبرر لها مع استمرار الهجمات الإسرائيلية الهمجية”.

وتابع "قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح ذريعة بيد الكيان الصهيوني لمهاجمة منشآتنا النووية"، مبينا: "نطالب جميع الدول بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه".

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ترامب إيران الحرب بين إيران و إسرائيل إسرائيل بوتين

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