بوتين: من الممكن إيجاد حل يضمن مصالح إيران النووية ويزيل مخاوف إسرائيل الأمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده على تواصل دائم مع رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن موسكو تسعى منذ البداية إلى تقييم ما إذا كانت الأهداف قد تحققت من أي تحرك أو تصعيد.



وأضاف بوتين، في تصريحات له خلال لقاء رؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن فعاليات "منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2025"،، أن المجتمع الإيراني، ورغم الصعوبات السياسية الداخلية، لا يزال يتماسك حول القيادة السياسية للبلاد، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تتكرر في دول عديدة، ولا تشذ إيران عن هذه القاعدة.

أوضح الرئيس الروسي أن ما يُتداول عن استهداف منشآت تحت الأرض في إيران غير دقيق، قائلًا: "لا وجود لمثل هذه المنشآت التي قيل إنها تضررت، لم يحدث لها شيء".



ودعا بوتين إلى البحث عن سبل لوقف الأعمال القتالية وإيجاد قنوات تفاوض بين جميع أطراف النزاع، بما يضمن من جهة مصالح إيران النووية، بما فيها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ومن جهة أخرى ضمان الأمن المطلق لدولة إسرائيل.

أكد الرئيس الروسي أن هذا الملف "دقيق للغاية" ويجب التعامل معه بحذر، لكنه أعرب عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حلول مناسبة ترضي جميع الأطراف.



وأشار بوتين إلى أن روسيا استكملت مشروع محطة بوشهر النووية في إيران، الذي بدأته شركات ألمانية وانسحبت منه لاحقًا، موضحًا أن "روس آتوم" واجهت تحديات تقنية كبيرة لتكييف التصميم الألماني مع النموذج الروسي، لكنها نجحت في ذلك. وأضاف: "الوحدة تعمل الآن بنجاح، ووقعنا عقدًا لبناء وحدتين إضافيتين، ويعمل حاليًا أكثر من 200 متخصص روسي في الموقع".



وأكد بوتين أن بلاده حصلت على ضمانات من القيادة الإسرائيلية بشأن تأمين المشروع والعاملين فيه، مشيرًا إلى أن التعاون مع إيران في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية يمتد إلى مجالات مثل الزراعة والطب، وليس فقط الطاقة.



وشدد الرئيس الروسي على أن مستوى الثقة بين روسيا وإيران "مرتفع جدًّا"، وأن العلاقات بين البلدين جيدة، ما يتيح مواصلة التعاون وضمان مصالح طهران النووية السلمية.



وكشف بوتين أن موسكو تبادلت تفاصيل ومقترحات مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة، ووجهت أيضًا "إشارات" إلى الأصدقاء الإيرانيين، مؤكدًا أن روسيا لا تفرض أي حلول، بل تعرض رؤيتها للخروج من الوضع الحالي، لافتا: "القرار النهائي بيد القيادات السياسية في كل من إيران، والولايات المتحدة، وإسرائيل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.