"وعي الشباب صمام أمان للوطن" ندوة تثقيفية لإعلام الخارجة بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان “وعي الشباب صمام أمان للوطن”، برعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

حاضر في الندوة محمد فكري وكيل وزارة الشباب والرياضة والصحفي عمرو بحر مدير مكتب جريدة الشروق بالوادي الجديد وبحضور أعضاء مراكز الشباب وأعضاء الكيانات الشبابية المختلفة بالمحافظة.

افتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة مؤكدة الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات في توعية وتثقيف فئات المجتمع المختلفة بالقضايا الراهنة وأن الحملات الأخيرة للتوعية استهدفت فئة الشباب على وجه الخصوص سواء في المدارس والجامعات أو بمراكز الشباب.

ومن جانبه أكد محمد فكرى وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالوادي الجديد، على الجهود التي تبذلها الوزارة في إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة وممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو التثقيفية وذكر أن شباب المحافظات الحدودية يتم التركيز عليهم فى العديد من البرامج والأنشطة وحث الحضور على ضرورة المشاركة في المبادرات.

ثم تناول عمرو بحر مفهوم الوعي وكيف يتم تشكيله من خلال عمليات التنشئة وعلى مدار سنوات وذكر أن مراكز الشباب تعد أحد أهم المؤسسات التى تعمل فى تشكيل وعى الشباب وأكد أنه بعد عام 2011 أصبحت هناك حاجة ماسة إلى التركيز على الوعى وتصحيح المفاهيم.

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هى الأكثر تأثيرًا في تشكيل وعى وثقافة المترددين عليها خاصة فئة الشباب لذا ينبغي الإشارة إلى أنها سلاح ذو حدين يتطلب الحذر في التعامل معه وفى حديثه عن تمكين الشباب ذكر أنه منذ أن أطلق على عام 2016 عام الشباب وهناك العديد من الامتيازات التي حصلوا عليها وعليهم اغتنام الفرصة للمشاركة فيها واثبات جديتهم في ذلك.

ثم تطرق عمرو بحر، إلى التاريخ المصرى وأهمية الاطلاع عليه ودور ذلك في تشكيل الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية في مواجهة ما يسمى بحروب الجيل الرابع.

وختم بالحديث عن الأحداث الراهنة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على مصر ووجه الدعوة للشباب للتماسك والحفاظ على الجبهة الداخلية، إدارة اللقاء وإشراف أزهار عبدالعزيز مدير مركز إعلام الخارجة.

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