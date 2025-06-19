الخميس 19 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التصالح وإزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التصالح، ڤيتو

عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا بشأن متابعة موقف ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومعدلات تنفيذ الإزالات ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ من الإزالات، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز والتنفيذيين المعنيين.

حيث أكّد الزملوط، على التنسيق بين كافة الجهات وسرعة الانتهاء من حالات التعديات التي تم رصدها وإدراجها ضمن الموجة، وتكثيف جهود الوحدات المحلية بالمدن والقرى؛ لمنع التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن رصد ومنع أي حالات تعدٍ جديدة.

 

وأكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.

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