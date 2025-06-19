بشبابها يُطلق مبادرة "بأيدينا نخليها أجمل" لتطوير قرى الوادي الجديد (صور)

أطلق اتحاد بشبابها بمحافظة الوادي الجديد فعاليات مبادرة "بأيدينا نخليها أجمل"؛ لتطوير القرى ورفع كفاءة الخدمات المجتمعية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المعنية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

بدأت أولى خطوات المبادرة من قرية المعصرة بمركز الداخلة، حيث شملت الأعمال إزالة المخلفات، وتسوية الأراضي وتنظيمها، بما يسهم في تحسين البيئة والمظهر الحضاري للقرية، ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الدولة للمشروعات الشبابية والمجتمعية الهادفة إلى تنمية المناطق الحدودية وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية، بما يعكس الدور الإيجابي للشباب في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

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