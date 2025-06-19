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محافظات

بنسبة 96,5%، الوادي الجديد تتصدر المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

إعلان هيئة الدواء،
إعلان هيئة الدواء، ڤيتو

أعرب اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تقديره لجهود فرع هيئة الدواء بالمحافظة، لتصدرها نسب التسجيل على مستوى الجمهورية بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بنسبة بلغت ٩٦.٥ ٪ من إجمالي الصيدليات بالمحافظة، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة فى إطار المرحلة الحالية الخاصة بتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية من الأدوية، والمقرر انتهائها في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، ويمكن الإطلاع على الدليل التنظيمي الذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بدءً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية وذلك من خلال الرابط التالي:
 

 

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تحقيق تقدم ملحوظ ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق. وقد قررت الهيئة مد فترة التسجيل بالمبادرة حتي ٣٠ يوليو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، حيث أسفرت تلك الجهود عن تسجيل 51.4% من المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصيدليات للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية، مما أسفر عن تسجيل عدد 14,307,831 كإجمالي عدد الوحدات التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية.

وجاءت محافظة الوادي الجديد في صدارة المحافظات من حيث نسبة التسجيل بنسبة ٩٦.٥٪؜ من عدد الصيدليات بالمحافظة، تليها السويس في المركز الثاني بنسبة ٨٦.٢٪؜، ثم سوهاج بنسبة ٨٣.٤ ٪؜، ثم دمياط بنسبة ٨١.٦ ٪؜، ثم الشرقية بنسبة ٧٢ ٪؜، ثم المنيا بنسبة ٧١.٧ ٪؜.

وجاءت بني سويف في المركز السابع بنسبة ٦٦.١ ٪؜ من إجمالى صيدليات المحافظة، تليها المنوفية بنسبة ٦٤.٨ ٪؜، وبورسعيد بنسبة ٦٣.٤٪؜، وتليها مطروح بنسبة ٦٢ ٪؜، فأسوان بنسبة ٥٧.٤ ٪؜، ثم الأقصر بنسبة ٥٧.٣٪؜، وشمال سيناء بنسبة ٥٦.٩ ٪؜، فالإسكندرية بنسبة ٥٤.٨٪؜، ثم الغربية بنسبة ٥٣.٦٪؜.

وجاءت في المركز الـ ١٦ الإسماعيلية بنسبة ٤٦.٧ ٪؜، وقنا بنسبة ٤٦.٥٪؜، ثم أسيوط بنسبة ٤٥.٢٪؜، والقليوبية بنسبة ٤٤.١٪؜، والفيوم ٤٣.٤٪؜، والقاهرة ٤٣.١٪؜، والبحر الأحمر ٤٢.٢٪؜، والدقهلية ٤٢.١٪؜، ثم كفر الشيخ ٤٠.٢ ٪؜، والبحيرة ٣٩.٤ ٪؜،والجيزة ٣٨.٢٪؜، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة ٢٨.٦ ٪؜

وأكدت الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الدليل التنظيمي الموضح بالرابط أدناه والذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية:
 

وتأتي هذه الخطوة فى إطار المرحلة الحالية الخاصة بتسجيل الصيدليات للوحدات المنتهية الصلاحية من الأدوية والمقرر انتهائها في 30 يوليو 2025، والتي ستبدأ بعدها فترة 3 أشهر للانتهاء من سحب الموزعين لكافة الوحدات التى تم تسجيلها من الصيدليات. 

وتعد المبادرة أحد أوجه الشراكة بين كافة الاطراف بالسوق الدوائي من المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التخلص من كافة الادوية المنتهية الصلاحية بدات بالمرحلة الحالية الخاصة بالتسجيل على الرابط ويليها المرحلة الخاصة بالسحب لمدة 3 أشهر لسحب الوحدات من خلال الموزعين والشركات. كما تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف علي المبادرة برئاسة هيئة الدواء وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية من فروع الهيئة بالمحافظة وممثلين من كافة الأطراف المشاركة، تختص بمتابعة تنفيذ المبادرة حرصًا علي أعلى معدلات التسجيل والرصد لكافة العبوات الدوائية منتهية الصلاحية فى المرحلة الحالية.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء قد قامت بمد فترة التسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة الى 30 يوليو المقبل كموعد نهائى للتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية ويعقبها استمرار عمل اللجان المركزية والفرعية فى المرحلة المقبلة لمدة 3 أشهر حتى 30 أكتوبر لمتابعة كافة الموزعين والشركات بالسوق الدوائى فى تنفيذ إجراءات سحب الوحدات منتهية الصلاحية التى تم تسجيلها.

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